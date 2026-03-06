CDMX desplegará 400 mujeres policías para resguardar marcha del 8M

GENERANDO AUDIO...

CDMX desplegará 400 mujeres policías. Foto: Cuartoscuro

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México diseñó un operativo en el que participarán 400 agentes femeninos para garantizar la integridad de las asistentes a la marcha del 8 de marzo conocido como 8M.

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, indicó que las uniformadas acompañarán la movilización a distancia con el objetivo de que se respete el derecho a la manifestación.

“Tiene como objetivo principal, garantizar la manifestación, promoverla y garantizar los derechos de las manifestantes… Procuraremos en todo momento, que su presencia, durante la movilización, no estorbe. Para ponerlo en términos prácticos: que en ningún momento censure y solamente se limite a acompañar y poder, si hubiera alguna situación de riesgo para las manifestantes, poder actuar”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

El jefe de la policía capitalina señaló que estarán atentos para identificar personas que porten objetos para agredir durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

“Esa situación de riesgo es, si se detectara, como lo hemos hecho en todas las marchas previas, a personas que porten objetos aptos para agredir o que porten material explosivo o flamable. Si es el caso, procederemos al encauzamiento de dichas personas, a zonas donde no pongan en riesgo al resto de los manifestantes. Se retirarán los objetos aptos para agredir y se permitirá que continúen, desde luego, con su expresión y con su movilización”. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

En el operativo también participarán contará mujeres de la Subsecretaría de Control de Tránsito, para hacer los cierres correspondientes en las distintas calles por las que va a transitar la movilización.

