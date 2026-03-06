Cámaras de seguridad captan acoso a niña en tienda; detienen a presunto agresor

GENERANDO AUDIO...

Una niña fue víctima de acoso cuando un sujeto realizó tocamientos indebidos mientras se encontraba en una tienda, el momento fue captado en video gracias a las cámaras de seguridad del establecimiento.

Las imágenes muestran a la niña en compañía de una familiar al interior de la tienda, presuntamente, en la alcaldía Coyoacán. Mientras la mujer compraba unos jugos se aprecia como la menor voltea hacia abajo y posteriormente mira al sujeto que la habría tocado.

Segundos después, sin que la mujer se percate de la situación, la niña vuelve a hacer un movimiento con el cuerpo alejándose del abusador. Incluso trata de moverse de lugar, momento en el que su familiar le pregunta qué pasa y voltea a ver al sujeto. Sin embargo, la niña no comunica el acoso en ese momento.

Cuando se disponen a salir la tienda, el acosador posa su mirada sobre la niña quien cuenta a su familiar lo que acaba de pasar. Incluso lo señala con el dedo, por lo que la mujer encara al sujeto cuestionándole lo que le hizo a la pequeña.

“Oye, ¿cómo te atreves a andar tocando a la niña?”, pregunta la mujer.

Rápidamente, tras hacerse pública la situación que acababa de pasar la menor, el hombre de la tienda pide que se dé aviso a la policía. Al verse acorralado, el abusador trató de escapar sin conseguirlo, pues fue detenido por el dueño de la tienda y otros hombres que se encontraban en el lugar.

Los hombres someten al agresor y lo sacan, al parecer, a la banqueta en donde se logra apreciar que habría sido golpeado mientras la mujer sigue cuestionándolo por haber tocado a la menor.

“Agárrenlo, agárrenlo. ¿Cómo te atreves?”, se escucha decir a la mujer.

Policía detienen al acosador

Al final de la grabación de casi dos minutos, se ve al acosador esposado y siendo revisado por un policía. Hasta el momento se desconoce si el sujeto enfrentó cargos por acosar a la menor.

