CDMX espera lluvias, niebla y descenso de temperatura para este jueves 12 de marzo

Lluvias, niebla, viento y descenso de temperatura este jueves

La Ciudad de México y el Estado de México tendrán este jueves 12 de marzo un día con cielo medio nublado a nublado, además de un marcado descenso de temperatura a lo largo de la jornada. Desde la mañana se prevé un ambiente frío y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, el ambiente cambiará de fresco a templado, pero seguirá la probabilidad de lluvia. El pronóstico indica chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México, por lo que se espera una jornada con cambios en las condiciones del tiempo tanto en la capital como en municipios mexiquenses.

Para la CDMX, la temperatura mínima será de 10 a 12 grados y la máxima de 21 a 23 grados. En Toluca, Estado de México, se prevé una mínima de 2 a 4 grados y una máxima de 18 a 20 grados, lo que mantendrá una sensación más fría, sobre todo durante las primeras horas del día.

Además, se espera viento del este y noreste de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, por lo que el clima podría sentirse más fresco en algunas zonas. En el caso del Estado de México, los chubascos podrían dejar acumulados de 5 a 25 mm en 24 horas. Para la Ciudad de México, las lluvias aisladas serían de 0.1 a 5 mm en 24 horas.

Ante este panorama, una recomendación es salir con chamarra o abrigo ligero, sobre todo durante la mañana y noche. También conviene llevar paraguas o impermeable, en especial si vas a estar en la calle por la tarde. En zonas altas o con presencia de niebla, se recomienda manejar con precaución y mantener distancia entre vehículos. Por las rachas de viento, otra sugerencia es asegurar objetos ligeros y estar pendiente de cambios repentinos en el tiempo.

El pronóstico apunta a un jueves con frío matutino, lluvias y viento en el Valle de México, por lo que será clave tomar precauciones antes de salir.

