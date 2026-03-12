Niño Dios gigante llega al barrio bravo de Tepito

GENERANDO AUDIO...

Vecinos de Tepito reciben figura gigante del Niño Dios. Foto: Cuartoscuro

Una figura monumental del Niño Dios de aproximadamente cinco metros de altura llegó al barrio de Tepito, en la Ciudad de México, donde decenas de personas se reunieron para recibir la imagen y participar en actos religiosos.

La escultura ha recorrido distintos puntos del país llevando un mensaje de paz, particularmente en lugares donde se han registrado episodios de violencia vinculados al narcotráfico.

Una figura monumental que ha recorrido varios estados

De acuerdo con reportes, la imagen ha visitado varios estados del país como Tlaxcala, Puebla y Jalisco, además de comunidades alejadas donde la violencia ha sido una preocupación constante.

Con cinco metros de altura, esta representación es considerada una de las figuras más grandes del Niño Dios, y a lo largo de su recorrido ha viajado miles de kilómetros en distintas regiones del país.

La obra fue creada por el artista Abraham Gómez

La escultura fue elaborada en 2013 por el artista multidisciplinario Abraham Gómez, quien trabajó en la creación de la obra junto con su hermano.

La estructura está construida con un esqueleto de acero cubierto con espuma de poliuretano, materiales que permiten darle forma y resistencia a la figura monumental.

El peso de la imagen alcanza casi media tonelada, por lo que debe ser trasladada en un canasto gigante colocado sobre un camión de plataforma para facilitar su transporte entre los distintos destinos.

Vecinos de Tepito reciben figura gigante del Niño Dios. Foto: Cuartoscuro

Devotos realizan rezos y ofrendas tras su llegada

Cada vez que la figura llega a una nueva localidad, su destino final suele ser una iglesia del lugar, donde los fieles realizan celebraciones religiosas, ofrendas y en ocasiones misas encabezadas por un sacerdote.

Tras su llegada a Tepito, residentes del barrio se congregaron alrededor de la escultura para realizar rezos y aportar alimentos como parte de la celebración religiosa.

Los asistentes señalaron que la visita de la figura busca transmitir un mensaje de paz y esperanza en una zona que históricamente ha sido asociada con problemas de delincuencia y crimen organizado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.