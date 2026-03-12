Suspenden contingencia en Valle de México; Hoy No Circula operará normal el jueves

GENERANDO AUDIO...

Suspenden contingencia. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se suspende la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México a partir de las 19:00 horas de este miércoles 11 de marzo de 2026. Con esta decisión, también quedan sin efecto las medidas aplicadas por la contingencia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión se determinó con base en los programas para prevenir y responder a contingencias atmosféricas en la ZMVM, luego de que los modelos de pronóstico meteorológico reportaron mejores condiciones para la dispersión de contaminantes.

La autoridad explicó que el sistema anticiclónico que afectó al centro del país desde el inicio de la semana perderá intensidad durante este jueves 12 de marzo.

A esto se suma la cercanía del Frente Frío número 40, lo que permitirá mayor ingreso de humedad, viento del norte y descenso de temperaturas. Según el reporte, estas condiciones favorecerán una mejor ventilación y dispersión de contaminantes.

Por ello, se prevé que las concentraciones máximas de ozono se mantengan por debajo de los niveles establecidos para activar una contingencia ambiental.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis, la Semarnat y las autoridades ambientales de la CDMX y el Estado de México señalaron que seguirán atentas a la evolución de la calidad del aire y de las condiciones meteorológicas.

Además, recordaron que este jueves 12 de marzo el programa Hoy No Circula operará de manera normal.

El Hoy No Circula de este jueves 12 de marzo de 2026 aplica para vehículos con engomado VERDE, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2, entre las 5:00 y las 22:00 horas.

El programa restringe la entrada y salida de automóviles en CDMX y Edomex y funciona de lunes a sábado con la mira puesta en velar por el medio ambiente y reducir contaminantes.