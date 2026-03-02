CDMX inicia la semana con calor; máximas de 28 grados para este lunes

GENERANDO AUDIO...

CDMX con calor para este lunes: máximas de 28. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este lunes 2 de marzo el clima continuará frío por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima calor, pero sin lluvia en la Ciudad de México.

Sigue el frío, especialmente en las zonas altas, donde este lunes 2 de marzo se prevé clima fresco. La mínima de temperatura para la capital es de 8 a 10 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 3 y 5 °C.

Por la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 24 a 26 °C. En el Estado de México se estiman lluvias aisladas y descargas eléctricas; en la capital no se prevén precipitaciones.

Asimismo, para este lunes 2 de marzo se esperan rachas de viento con dirección noreste con velocidades de 10 a 25 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Ante el calor, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar la exposición al sol entre 11 y 16 horas, vestir colores claros, aumentar consumo de líquidos y alimentos frescos, así como a usar gorras o sombrillas.

