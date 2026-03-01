CDMX suspende venta de alcohol por concierto de Shakira en el Zócalo

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México anunció la suspensión de la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en el perímetro “A” del Centro Histórico, con motivo del concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino. De igual forma, se añadió que la medida entrará en vigor este domingo 1 de marzo, de las 14:00 a las 23:00 horas.

De acuerdo con lo mencionado, la decisión tiene como propósito garantizar una jornada ordenada, segura y en paz durante el evento, así como propiciar el adecuado desarrollo del espectáculo y el uso pacífico de la vía pública. Por ello, esta aplicará para tiendas de conveniencia, abarrotes y supermercados.

Excepción para consumo de alcohol

No obstante, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México mencionó que la única forma para consumir bebidas alcohólicas será dentro de restaurantes y establecimientos, en copeo, y deben ser acompañados de consumo de alimentos.

Gobierno CDMX instó a evitar sanciones

Luego de la suspensión del consumo de bebidas alcohólicas, la dependencia aseguró que serán sancionadas conforme a la ley todas aquellas personas que no cumplan con la medida.

Recomendaciones para asistir al concierto de Shakira en el Zócalo

Mantener el bolso o mochila siempre a la vista

Guardar cartera y objetos de valor en bolsillos internos o con cierre

Evitar traer el teléfono en la mano; guardarlo tras usarlo

Llevar solo el dinero en efectivo indispensable

Identificar rutas de evacuación y puntos de atención médica o seguridad

Reportar cualquier situación inusual al personal de seguridad

Se solicitó no asistir con mascotas al concierto de Shakira para evitar accidentes.

