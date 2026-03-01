Lanzan operativo “Cazacochinos” en Miguel Hidalgo; detendrán a quienes tiren basura en calles

GENERANDO AUDIO...

Miguel Hidalgo lanza operativo “Cazacochinos”. Foto: Cuartoscuro.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó el inicio del operativo Cazacochinos en Miguel Hidalgo para combatir los tiraderos clandestinos, aplicar sanciones por tirar basura y reforzar la vigilancia contra quienes depositen desechos en la vía pública.

El funcionario señaló que el operativo contempla acciones permanentes para evitar que continúe la formación de puntos de acumulación ilegal de residuos, los cuales representan una infracción contemplada en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.

Operativo Cazacochinos en Miguel Hidalgo contra tiraderos clandestinos

De acuerdo con el alcalde, durante la actual administración se redujo el número de tiraderos clandestinos en Miguel Hidalgo de 93 a 50 puntos detectados. Indicó que el objetivo es eliminar estos espacios mediante vigilancia y aplicación de sanciones.

Como parte del operativo Cazacochinos, fueron instaladas 15 carpas con presencia policial en zonas identificadas con acumulación recurrente de basura. Estas estructuras operarán para detectar y detener a personas que arrojen residuos en lugares no autorizados.

También se implementarán carpas itinerantes en distintas colonias de la demarcación, con presencia policial permanente las 24 horas del día para evitar nuevos tiraderos.

Sanciones por tirar basura en Miguel Hidalgo

El alcalde recordó que tirar basura en la vía pública constituye una infracción cívica que puede derivar en remisión al Juzgado Cívico, multas económicas o trabajo comunitario.

Informó que autoridades ya realizaron detenciones por incumplir la normativa. En las últimas semanas, cinco personas fueron detenidas por arrojar basura en calles de la alcaldía.

Asimismo, señaló que solicitará formalmente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana la remisión de personas que reincidan en estas conductas dentro del territorio de Miguel Hidalgo.

Vigilancia permanente y recolección de basura en Miguel Hidalgo

Mauricio Tabe hizo un llamado a la población para utilizar los camiones recolectores de basura en Miguel Hidalgo, los cuales brindan servicio diario en horarios matutinos y vespertinos.

Explicó que también se mantiene activo el servicio nocturno denominado “Tecolote”, dirigido a personas que no pueden entregar sus residuos durante el día.

El alcalde indicó que el operativo Cazacochinos en Miguel Hidalgo forma parte de la estrategia Blindar MH, enfocada en acciones de orden urbano y vigilancia en espacios públicos.

