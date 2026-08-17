CDMX inicia la semana con lluvia, rachas de viento y máximas de 28 grados

| 03:32 | Ángel Sánchez | Uno TV
Lluvia en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias seguirán a lo largo de este lunes 17 de agosto en la Ciudad de México, donde se prevén chubascos.

A su vez, la temperatura no tendrá cambios para este lunes con relación a los últimos días, con temperaturas máximas de 28 °C para la capital.

Calor, vientos y lluvias para este lunes 17 de agosto

Como informó el SMN, por la mañana el cielo se mantendrá medio nublado, con ambiente fresco y con bruma. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 13 a 15 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. Se prevén lluvias y chubascos tanto en la capital, como en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas.

A su vez, este 17 de agosto se esperan rachas de viento con dirección este, las cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Recomendaciones ante lluvias:

En caso de lluvia, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

  • Limpia espejos, parabrisas y faros
  • Evita que los vidrios se empañen
  • No cruces por lugares inundados
  • Reduce la velocidad y mantén la distancia entre los autos

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