Metro CDMX: sin cierre de estaciones, pero con posibles retrasos para este lunes 17 de agosto

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Metro CDMX, Línea 2. Foto: Cuartoscuro

Este fin de semana, el Servicio de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) se vio afectado por la lluvia registrada en distintos puntos de la capital del país, lo que provocó retrasos en toda la red.

Sin embargo, para este lunes 17 de agosto, todas las estaciones se mantienen abiertas y en funcionamiento, por lo que los usuarios pueden ascender y descender sin contratiempos.

Marcha de seguridad podría implementarse al inicio del servicio

Este lunes, el servicio del Metro CDMX comenzará a las 5:00 horas en toda la red. No obstante, en caso de continuar la lluvia a lo largo de la noche de este domingo y madrugada de lunes, el servicio podría iniciar con marcha de seguridad.

Por ejemplo, de acuerdo con lo comunicado, las líneas afectadas este domingo fueron: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B. Debido a ello, los trenes redujeron la velocidad de su marcha, aunque el servicio continuó pese a las precipitaciones y encharcamientos.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y B. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/Vd1EsVgzU7 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 16, 2026

Anomalías y lluvia podrían retrasar el servicio este lunes

El pronóstico de lluvia se mantiene en la CDMX para este lunes 17 de agosto. En consecuencia, el Metro CDMX podría sufrir afectaciones y tener retrasos ante la presencia de precipitaciones.

Del mismo modo, en caso de anomalías, el paso de los trenes podría retrasarse o suspenderse a lo largo de toda la red, por lo que te recomendamos estar al pendiente del estado del servicio del Metro CDMX y de Uno TV.

Asimismo, te recordamos que el horario de servicio es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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