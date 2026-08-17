Pitbull mata a hombre en Indios Verdes; SSC resguarda al perro

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Pitbull mata a hombre en la GAM. Foto: Getty Images

Un hombre murió tras ser atacado por un perro, aparentemente de raza pitbull, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en Ciudad de México. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Insurgentes Norte y Ticomán, en la colonia Residencial Zacatenco.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías fueron alertados por una persona lesionada por mordeduras y acudieron al lugar para atender la emergencia.

SE LLEVAN a LA BRIGADA al PITBULL

Así controlaron y se llevaron agentes de @SSC_CDMX al perro q atacó y mató a un hombre q lo molestó.

Su dueña se metió a dormir a una camioneta, y lo dejó amarrado al poste.

El tipo se le acercó, lo molesto…y acabó muerto.@FiscaliaCDMX se llevó… pic.twitter.com/TNVHES5rI4 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 15, 2026

Ataque de perro deja a un hombre sin vida en GAM

Al llegar, los uniformados encontraron a un perro amarrado a un poste y a un hombre inconsciente sobre la vía pública. Según los primeros reportes, el canino habría mordido al hombre en el cuello.

Los policías solicitaron la presencia de servicios de emergencia. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Ante el fallecimiento, la zona fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público, que quedó a cargo de las diligencias y los servicios periciales correspondientes.

Brigada de Vigilancia Animal resguarda al pitbull

Personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la SSC acudió posteriormente al lugar para hacerse cargo del perro.

#TarjetaInformativa l Uniformados de la #SSC tomaron conocimiento de un hombre que perdió la vida, por posibles mordeduras de un canino, en calles de la alcaldía @TuAlcaldiaGAM.



Personal de la #BrigadaDeVigilanciAnimal de la SSC acudió al sitio y realizó el resguardo del perro,… pic.twitter.com/Asy5yvW1fZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 15, 2026

Los elementos colocaron al animal en una transportadora y lo trasladaron a sus instalaciones, donde será sometido a una evaluación y recibirá atención médica.

Fiscalía realiza las investigaciones

El cuerpo del hombre fue trasladado para realizar los procedimientos correspondientes, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades que correspondan.

La autoridad también deberá determinar las condiciones en las que se encontraba el perro y qué ocurrió antes de que se registrara la agresión.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades de Ciudad de México.

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