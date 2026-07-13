CDMX inicia la semana con lluvias fuertes; se prevén descargas eléctricas y posible caída de granizo

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Lluvias no frenan en CDMX este lunes. Foto: Getty

Como informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a lo largo de este lunes 13 de julio, se prevén más lluvias en la Ciudad de México. Sin embargo, la intensidad podría ser menor.

Asimismo, de acuerdo con el Meteorológico, la temperatura se mantendrá cálida por la tarde, con máximas de 26 °C en la capital.

Esta noche en la Ciudad de México, continuarán los intervalos de #chubascos y algunas #lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.#Temperatura actual: 17 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/2W58J0v6ak — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 13, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 13 de julio

Según lo informado, por la mañana el cielo se mantendrá nublado y con ambiente fresco. En la Ciudad de México, la temperatura mínima se prevé de 12 a 14 °C, mientras que en la capital del Estado de México se estima un rango de 9 a 11 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 24 a 26 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias en ambas entidades, con chubascos en la capital y precipitaciones fuertes en el Estado de México; podrían acompañarse de caída de granizo y descargas eléctricas.

A su vez, este 13 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y sureste, los cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para la población:

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura

No pisar cables de electricidad y alejarse de zonas lodosas

Utilizar cloro para desinfectar, en caso de inundaciones

Evacuar en caso de riesgo de deslave

Limpiar espejos, mantener luces intermitentes y evitar empañamientos, en caso de utilizar automóvil

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México, toma precauciones para prevenir riesgos si te encuentras en casa, exteriores o si conduces un vehículo.

Tu seguridad es lo más importante. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mdoYPz0J99 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 13, 2026

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