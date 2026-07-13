Metro CDMX hoy lunes 13 de julio: así opera el servicio en todas las líneas tras las lluvias del domingo

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Así funciona el Metro CDMX este lunes 13 de julio. Foto: Cuartoscuro

La lluvia de esta tarde y noche de domingo en la Ciudad de México generó afectaciones en distintas líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX), como lo informaron en su cuenta de X.

Las líneas más perjudicadas fueron la 3, 4, 5, 12 y A, donde se implementó la marcha de seguridad a causa de las lluvias. Por ello, la velocidad de los trenes fue reducida y el servicio fue más lento, generando retrasos a miles de usuarios.

#MetroAlMomento: Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 3, 4, 5, 12 y A. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro.



Toma previsiones. pic.twitter.com/a2Q4CxM71A — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 12, 2026

Mientras tanto, de acuerdo con lo informado por el Metro CDMX, la Línea 9, que va de Tacubaya a Pantitlán, también tuvo afectaciones en su servicio debido a que una persona, presuntamente, se arrojó al paso del tren. Tras el suceso, el servicio fue interrumpido.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 9. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) July 12, 2026

Servicio en toda la red inicia con normalidad este lunes

Sin embargo, pese a las alteraciones de este domingo en diferentes líneas, el servicio del Metro CDMX inicia con normalidad este lunes 13 de julio a lo largo de toda la red.

Por ello, desde las 5:00 horas y hasta las 00:00 horas, los usuarios pueden descender y ascender en todas las estaciones de las 12 líneas, ya que no hay cierres previstos. No obstante, los trabajos de remodelación continúan en estaciones particulares, sin afectar el paso de los trenes.

Lluvia y anomalías podrían afectar el servicio del Metro CDMX

Ante el pronóstico de lluvia en la Ciudad de México para este lunes 13 de julio, el servicio en toda la red podría verse dañado tras la activación de la marcha de seguridad y, de este modo, generar retrasos y aglomeraciones.

Asimismo, la marcha de los trenes podría tener modificaciones ante cualquier anomalía, por lo que se recomienda a los usuarios estar al pendiente del estado del servicio en las redes sociales del Metro CDMX y en unotv.com.

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