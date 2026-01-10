CDMX podría tener primera lluvia del año este sábado 10 de enero

GENERANDO AUDIO...

Posible lluvia en CDMX para este sábado 10 de enero. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que para este sábado 10 de enero el clima seguirá frío y con bruma por la mañana. Asimismo, por la tarde se estima ambiente templado y con posibilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos persisten especialmente en las zonas altas, donde este sábado 10 de enero se prevén bancos de niebla y clima muy frío con posibles heladas. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 7 a 9 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre -2 y 0 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 21 a 23 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 19 a 21 °C. En la capital mexicana se esperan lluvias aisladas, mientras que en el Estado de México hay probabilidad de chubascos.

De igual forma, para este sábado 10 de enero se esperan rachas de viento con dirección variable y con velocidades de 15 a 25 km/h, alcanzando máximas de 50 km/h.

Ante el frío, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a evitar cambios de temperatura, vestirte con varias capas de ropa, así como a cubrirse con el ángulo interno del brazo ante estornudos.

