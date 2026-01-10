GENERANDO AUDIO...

La reciente colocación de sellos de clausura en el bar Rico Club abre el debate sobre el margen de actuación de la alcaldía Cuauhtémoc frente a las resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa. La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega explicó, en entrevista con Uno TV, que no es la primera vez que el establecimiento es suspendido y que, en ocasiones anteriores, la alcaldía ha tenido que retirar los sellos por orden judicial.

“Nosotros lo habíamos cerrado, se tuvo que abrir porque nos lo ordenó el tribunal, ellos fueron al Tribunal de Justicia Administrativa, y nos otorga la suspensión, eso quiere decir que tenemos que levantar sellos. Eso fue en aquel entonces”, recordó la funcionaria.

Para evitar que esto pase constantemente, la alcaldesa buscará reunirse con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, al igual que con personal del Poder Judicial de la capital del país.

“Le pedí una cita a la jefa de Gobierno, le he mandado mensajes personales. Ojalá pronto tenga respuesta”, expresó.

La nueva visita y las irregularidades detectadas

Rojo de la Vega detalló que la más reciente clausura se derivó de una visita realizada hace dos días al establecimiento, luego de que nuevamente surgieran quejas en redes sociales, principalmente de nueva agresión por parte del personal de seguridad del bar Rico.

En entrevista, explicó que se trató de una verificación en materia de establecimiento mercantil simplificada y que, durante la diligencia, no se presentó documentación básica para acreditar su operación legal.

“Después de todas estas quejas que se suscitan en redes sociales nuevamente, se hace la visita en materia de establecimiento mercantil simplificada y al momento de que se hace la diligencia; o sea, que se está haciendo la visita, no exhiben ningún documento que acredite el funcionamiento legal del mismo”, comentó.

La alcaldesa enumeró los documentos que no fueron mostrados durante la inspección y que motivaron la colocación de los sellos.

“Fueron varias cosas las que no entregaron; primero, el certificado único de zonificación, con el que podemos ver qué giro están autorizados a tener en este establecimiento. Tampoco nos enseñaron el aviso de funcionamiento o la declaración de apertura de la actividad que estén realizando y tampoco enseñaron el programa interno de protección civil vigente; entonces, por estas tres razones es que se le colocan los sellos”, compartió.

La posibilidad de que el tribunal ordene retirar los sellos

La alcaldesa, quien reconoció que existe el riesgo de que el tribunal vuelva a ordenar el levantamiento de la clausura, aseguró que esta situación ha generado reclamos en redes sociales hacia la alcaldía, los cuales, dijo, parten de una percepción equivocada sobre quién toma esa decisión.

“Yo hablaba con unas personas en redes sociales, porque yo misma atiendo mis redes, que me reclamaron de que yo levanto los sellos y que luego los vuelvo a poner y no es así. La alcaldía jamás ha ordenado levantar sellos, el problema es que el tribunal nos lo ordena y nosotros no podemos incumplir esta orden de un juez”, señaló.

Y añadió que este tipo de resoluciones judiciales no se limitan a establecimientos mercantiles, sino que también afectan otros ámbitos de verificación.

“Nos pasa con comercio en vía pública, nos pasa con obras, nos pasa con cualquier verificación que hagamos en establecimientos o construcciones o los mismos comercios ambulantes, que van, se amparan o piden la suspensión y la alcaldía se queda sin poder hacer absolutamente nada”, lamentó.

Quejas vecinales y preocupación por la seguridad en Rico Club

Rojo de la Vega afirmó que ha recibido múltiples quejas de personas que aseguran que los problemas en ese establecimiento no son recientes y que se arrastran desde hace años.

“Son muchas las quejas que me llegan, me dicen que esto no es nuevo, que llevan más de 10 años quejándose de este establecimiento, que no cuenta con las medidas de protección”, dijo Rojo de la Vega.

La alcaldesa cuestionó que, según lo que le han expresado, no se hubieran realizado verificaciones previas en materia de protección civil, y dijo que, desde su administración, se buscará ser estricta ante este tipo de casos.

“Yo no sé por qué nunca se ha realizado una verificación, pues tiempo antes, de otros gobiernos o inclusive de gobiernos de la ciudad; entonces, sí voy a ser muy estricta”, enfatizó.

Sobre el caso de una agresión que se hizo viral en redes sociales por la denuncia de la influencer Mayra Morales, Alessandra aseguró que la alcaldía ha intentado establecer contacto con las personas afectadas para ofrecerles acompañamiento.

“Hemos pedido acercamiento, yo personalmente les he dicho que se acerquen, la vez pasada sí tuvimos acercamiento con los agredidos, esta vez no he logrado contactarlos, seguramente lo lograré y les vamos a ofrecer todo el apoyo legal, asesoría jurídica, atención psicológica, todo lo que necesiten para poder acompañarles”, prometió. ¿Zona Rosa no es un lugar seguro? A partir de este caso de violencia que denunció Mayra Morales y de la clausura de Rico, en redes sociales la conversación giró en torno a que Zona Rosa se ha convertido en un espacio muy peligroso, por lo que Rojo de la Vega compartió lo que se está haciendo para erradicar la violencia. “Tenemos operativos todos los días de seguridad en las 33 colonias; como bien saben, nuestra policía es muy limitada, mientras el gobierno de la Ciudad tiene más de 2 mil 500 elementos en Cuauhtémoc, nosotras tenemos 180 policías por turno. Hemos sido muy estratégicos; porque con ellos hemos erradicado tiraderos clandestinos de basura, hemos hecho redes vecinales para prevenir el delito, pero sí tenemos que seguir trabajando más de la mano con el gobierno de la Ciudad”, indicó la funcionaria. También recordó que el Gobierno local se había comprometido a invertir 200 millones de pesos en la Zona Rosa para mejorar la seguridad, colocar luminarias y repavimentar, pero que hasta ahora no se ha hecho nada. “Es un tema que no se nos ha avisado si se hará o ya no”, platicó.

Tres mil verificaciones y operativos constantes

Rojo de la Vega destacó que, durante su gestión, la alcaldía ha realizado alrededor de 3 mil verificaciones a distintos establecimientos, lo que, afirmó, no tiene precedente en otras demarcaciones.

“Somos la alcaldía que más verificaciones ha hecho en un año de gobierno, llevamos tres mil verificaciones a distintos establecimientos, chelerías, fiestas clandestinas”, compartió.

Además, comentó que participa de manera directa en algunos operativos y que estas acciones han tenido efectos en la reducción de fiestas clandestinas.

“Yo personalmente estoy jueves y viernes acompañando estos operativos, hemos disminuido muchísimo las fiestas clandestinas en donde van nuestros jóvenes, menores de edad con alcohol adulterado”, explicó.

Insistir pese a las suspensiones judiciales

Ante la posibilidad de que el tribunal vuelva a ordenar levantar los sellos de clausura, Rojo de la Vega aseguró que la alcaldía no dejará de insistir por la vía legal.

“Después de que el tribunal en otros casos ordena levantar los sellos, hemos litigado y ganado, eso es lo que sí hemos hecho, pero son temas tardados, no es un tema que podamos inmediatamente ganarles”, aseguró.

Por lo que concluyó que, aun cuando los procesos sean largos, la alcaldía continuará actuando. “No voy a quitar el dedo del renglón”, finalizó.

