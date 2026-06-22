CDMX prevé lluvias para este lunes, mientras se alcanzarán los 28 grados
Como lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias hacia la tarde de este inicio de semana, lunes 22 de junio.
A su vez, para este lunes, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas de 28 °C, de acuerdo con el SMN.
Calor, vientos y lluvias para este lunes 22 de junio
A lo largo de esta mañana del lunes 22 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En ambas entidades se prevén chubascos.
A su vez, este 22 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para evitar desastres en la ciudad:
- No tirar basura
- Mantener limpias las coladeras y drenajes
- Maneja con intermitentes encendidas
- No cruzar por lugares inundados
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