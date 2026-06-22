CDMX prevé lluvias para este lunes, mientras se alcanzarán los 28 grados

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Lluvias se mantendrán este lunes en CDMX. Foto: Cuartoscuro

Como lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de México continuará con lluvias hacia la tarde de este inicio de semana, lunes 22 de junio.

A su vez, para este lunes, la Ciudad de México tendrá un ambiente cálido, con temperaturas máximas de 28 °C, de acuerdo con el SMN.

Esta noche en la Ciudad de México, el ambiente será #cálido a #templado con cielo medio #nublado.



Podrían presentarse algunas #lluvias ligeras. #Temperatura actual: 20 °C



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/PJ086yMk7Z — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 22, 2026

Calor, vientos y lluvias para este lunes 22 de junio

A lo largo de esta mañana del lunes 22 de junio, el clima se mantendrá fresco, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 14 a 16 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 26 a 28 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 22 a 24 °C. En ambas entidades se prevén chubascos.

A su vez, este 22 de junio se esperan rachas de viento con dirección variable y velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para evitar desastres en la ciudad:

No tirar basura

Mantener limpias las coladeras y drenajes

Maneja con intermitentes encendidas

No cruzar por lugares inundados

En caso de #lluvias fuertes en la Ciudad de México. Atiende las siguientes recomendaciones y anticipa riesgos.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/c7Vc7cDMDi — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 22, 2026

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