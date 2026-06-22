Línea 2 del Metro CDMX continúa con cierres de estaciones para este lunes: cuáles son

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Línea 2 del Metro CDMX mantiene cierres. Foto: Cuartoscuro

Para este lunes 22 de junio, los trabajos de remodelación continúan en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX). Por ello, en la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, se mantienen cierres en dos estaciones:

Chabacano (Línea 2)

Zócalo / Tenochtitlán

En consecuencia, en ninguna de las dos estaciones habrá descenso, ni ascenso de usuarios, por lo que las autoridades solicitaron a los pasajeros buscar alternativas y planear sus rutas.

#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.



Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.



Como alternativa para llegar a la zona centro de… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 21, 2026

Pese a los cierres en ambas estaciones, la corrida de trenes es continua desde Cuatro Caminos a Tasqueña y viceversa. Asimismo, Chabacano de la Línea 8 y de la Línea 9, que van de Garibaldi a Constitución de 1917 y de Tacubaya a Pantitlán, de forma correspondiente, opera con normalidad.

¿Cuándo abrirá Chabacano y Zócalo?

Hasta el momento, el Metro CDMX no ha informado sobre una fecha definitiva de reapertura de ambas estaciones. No obstante, como ocurrió en anteriores casos, el servicio podría ser normalizado sin previo aviso.

En el caso de la estación Zócalo / Tenochtitlán, la apertura podría darse al terminar las actividades mundialistas que se llevan a cabo en la Plaza de la Constitución.

Por el momento, no se cuenta tampoco con servicio de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Lluvias y anomalías podrían afectar el servicio en toda la red

Como ha sucedido en los últimos días con objetos que han caído a las vías del Metro CDMX, cualquier anomalía podría retrasar el servicio en las 12 líneas. Por ello, para evitar contratiempos, las autoridades solicitaron a los pasajeros tener mayor cuidado con sus pertenencias.

Del mismo modo, ante el pronóstico de lluvias para este lunes y para esta nueva semana, el servicio podría retrasarse en toda la red ante la activación de la marcha de seguridad.

Asimismo, para esta semana no se tienen previstos más cierres de estaciones, aunque los trabajos de remodelación continúan. Para estar al tanto de la reapertura de Chabacano y Zócalo / Tenochtitlán, así como para conocer el estado del servicio en las 12 líneas, te recomendamos estar al pendiente de los canales oficiales del Metro CDMX.

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