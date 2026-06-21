Video: sombrilla provoca explosión y retrasos en Línea 1 del Metro CDMX

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Sombrilla cae a Línea 1 del Metro CDMX: Foto: Cuartoscuro

La caída de objetos a las vías del Metro de la Ciudad de México volvió a generar afectaciones en el servicio. Esta vez ocurrió en la estación Merced de la Línea 1. Ahí, una sombrilla cayó a la zona de vías cuando un tren circulaba por el lugar.

El incidente quedó grabado en video y fue difundido por el director general del Metro, Adrián Rubalcava. El funcionario explicó que el objeto provocó un cortocircuito y obligó a aplicar protocolos de seguridad.

Esta tarde se registró nuevamente la caída de un objeto a la zona de vías, ahora una señora deja caer una sombrilla en la estación Merced de la Línea 1. Ayer ocurrió un incidente similar en Zaragoza, con un bastón.



Aunque no hubo personas lesionadas, estos eventos obligan a… pic.twitter.com/HXWW6tZWh6 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) June 21, 2026

Sombrilla provoca fuerte estruendo en estación Merced

De acuerdo con la información compartida por el funcionario, una usuaria dejó caer accidentalmente una sombrilla a las vías, situación que generó un fuerte estallido captado por cámaras de seguridad.

Tras el incidente, el servicio tuvo que ser interrumpido de manera temporal mientras personal del Metro realizaba maniobras para retirar el tren involucrado y verificar las condiciones de operación. A su vez, las autoridades informaron que no se reportaron personas lesionadas.

Metro alerta por objetos que caen a las vías

Adrián Rubalcava recordó que un día antes se registró un incidente similar en la estación Zaragoza, donde un bastón cayó a la zona de vías.

El director del Metro señaló que estos eventos obligan a realizar maniobras de seguridad, generan retrasos en el servicio y pueden afectar los tiempos de traslado de miles de usuarios.

Además, explicó que objetos como celulares, paraguas, bastones, latas o bolsas con recubrimiento metálico pueden provocar cortocircuitos al entrar en contacto con las instalaciones eléctricas.

Piden a usuarios sujetar correctamente sus pertenencias

El Sistema de Transporte Colectivo hizo un llamado a los pasajeros para asegurar adecuadamente sus pertenencias al permanecer en los andenes y al abordar o descender de los trenes.

Según las autoridades, evitar la caída de objetos a las vías contribuye a mantener la operación segura y continua del servicio.

El Metro indicó que la difusión de estos videos busca mostrar cómo ocurren este tipo de incidentes y generar conciencia entre los usuarios para prevenir futuras afectaciones.

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