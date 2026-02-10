CDMX tendrá cielo despejado, frío matutino y tarde cálida

GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá cielo despejado y tarde cálida; sin lluvia

Este día, el Valle de México tendrá condiciones de cielo despejado con presencia de bruma, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México ni en el Estado de México, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Por la mañana se espera ambiente frío a fresco, mientras que durante la tarde el clima será cálido, con temperaturas elevadas principalmente en zonas urbanas.

En regiones altas del Estado de México, especialmente en zonas serranas, persistirá un ambiente muy frío con heladas durante las primeras horas del día. Estas condiciones contrastarán con el aumento de temperatura conforme avance la jornada, sin que se presenten precipitaciones.

La temperatura mínima en la Ciudad de México se ubicará entre 6 y 8 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará valores de 26 a 28 grados. Esto mantendrá un marcado contraste térmico entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar precauciones ante los cambios de temperatura.

Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 grados Celsius, con máximas de 24 a 26 grados, lo que confirma un inicio de día muy frío, especialmente en zonas abiertas y rurales.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades de 10 a 25 km/h, y rachas de hasta 40 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío en las primeras horas y generar tolvaneras ligeras en áreas abiertas.

Sin lluvia en CDMX y Edomex

Durante todo el día se mantendrán condiciones secas, sin lluvia tanto en la CDMX como en el Edomex. La presencia de bruma podría reducir ligeramente la visibilidad, sobre todo por la mañana, aunque el cielo permanecerá mayormente despejado.

Las autoridades recomiendan abrigarse durante las primeras horas del día, especialmente en zonas altas, y mantenerse hidratado por la tarde ante el ambiente cálido. Las condiciones estables continuarán a lo largo del día sin eventos meteorológicos adversos.

