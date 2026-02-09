Bloquean Eje Central en CDMX por 4 turistas desaparecidos en Mazatlán

GENERANDO AUDIO...

Los desaparecidos son originarios del Edomex. Foto: Alberto Rodríguez

Los hermanos Omar, de 30 años; Javier, de 25; y Gregorio Ramírez, de 18, desaparecieron junto a su cuñado Óscar García, de 30 años, durante un recorrido en vehículos tipo raizer en Mazatlán, Sinaloa, el 3 de febrero.

Va muy despacio la investigación, denuncian familiares

Seis días después, sus padres, Verónica Sabino y Gregorio Ramírez, viajaron desde Ixtlahuaca, Estado de México, su lugar de origen, hasta Palacio Nacional para exponer su caso y pedir apoyo de las autoridades.

“Nosotros íbamos de turistas a pasear a Mazatlán, íbamos como familia, somos del Estado de México, y desgraciadamente nuestros hijos rentaron unas raizer y desde entonces ya no sabemos de ellos. En Mazatlán levantamos la denuncia y va muy despacio, siento que no está avanzando la denuncia, estamos aquí porque queremos pedirle a la presidenta que por favor nos ayude en la búsqueda de mis hijos, son tres hijos, son cuatro hijos, porque mi yerno es como mi hijo y son hijos buenos, son trabajadores, por eso estamos aquí, nuestra petición es que la presidenta nos escuche para que podamos encontrar a nuestros hijos”, dijo Verónica Sabino, madre de turistas desaparecidos en Mazatlán.

Durante el recorrido, también viajaban Dana, hija de Óscar, de 9 años, y su esposa Montserrat, de 28, quien, por protocolos de la investigación, no participó en la manifestación.

“Ella ahorita está muy bloqueada, le están preguntando que cómo fue, en dónde fue, pero yo la veo muy bloqueada y fue lo que nos dijeron ahí, que no la presionáramos, que estuviera tranquila… No recuerda muchas cosas. No recuerda nada, más bien, entre si iban, si venían. Es la primera vez que íbamos, entonces estamos norteados de dónde estaba”, añadió Verónica.

Hasta el momento, familiares, amigos y vecinos de Ixtlahuaca se han sumado a la protesta y bloquearon el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir avances en la investigación.

Al mismo tiempo, Gregorio Ramírez, padre de los jóvenes, es atendido por una comisión de búsqueda de personas desaparecidas.

