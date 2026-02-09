Franelero es embestido por camioneta de valores en calles de CDMX: video

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, una camioneta de valores atropelló a un hombre. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En calles de Coapa, en la Ciudad de México (CDMX), una camioneta de valores embistió a un franelero. El momento exacto del accidente quedó captado en video.

Camioneta de valores embiste a una persona

El hecho ocurrió en la alcaldía Tlalpan, donde una camioneta de valores circulaba, presuntamente, a exceso de velocidad y embistió a un hombre que laboraba como “viene viene”.

La unidad, perteneciente a la empresa Grupo Cometra, aparentemente no intentó esquivar a la víctima. Según las imágenes, frenó únicamente después del impacto. El hombre se encontraba de espaldas mientras realizaba su labor y, segundos después, fue arrollado por la camioneta.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

El video del accidente, ocurrido la tarde del domingo 8 de febrero, fue difundido por diversas cuentas de periodistas.

¿La empresa respondió por el accidente?

Tras el impacto, una mujer encaró a los custodios de la unidad de valores; sin embargo, éstos se limitaron a señalar que los cuerpos de emergencia ya se dirigían a la zona.

La mujer afirmó que la camioneta estuvo a punto de llevarse a personas que se encontraban desayunando en un puesto cercano. Hasta el momento, Grupo Cometra no ha emitido ningún comunicado en sus redes sociales respecto al accidente ocurrido en la zona de Coapa.

