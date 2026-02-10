Línea 2 del Metro CDMX ajusta horarios en San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto

GENERANDO AUDIO...

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX permanecerán cerradas a partir de las 22:00 horas y hasta el fin del servicio, informó el Sistema de Transporte Colectivo. La medida inició este lunes 9 de febrero y será hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar su viaje y tomar previsiones.

Durante este ajuste operativo, la Línea 2 mantiene servicio de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos, en ambos sentidos. Para apoyar a los usuarios que transitan por el tramo afectado, se ofrece servicio gratuito de RTP entre Xola y Pino Suárez, también en ambas direcciones, como alternativa de traslado nocturno.

El Metro pidió seguir en todo momento las indicaciones del personal, respetar las recomendaciones de seguridad y planear los recorridos con anticipación, especialmente en horarios nocturnos.

Hasta nuevo aviso, las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto ofrecerán servicio de lunes a viernes de 05:00 a 22:00 horas, con ascenso y descenso de usuarios en horario regular.

Sin embargo, de 22:00 a 24:00 horas no habrá servicio ni paso de trenes en dichas estaciones. Durante ese lapso, se contará con apoyo de RTP para que los usuarios puedan continuar su trayecto desde y hacia estas tres estaciones.

Este esquema busca garantizar la movilidad en la zona durante la noche, mientras se mantiene la operación parcial de la Línea 2 del Metro. El apoyo de RTP será gratuito y operará como enlace entre los puntos donde el servicio del Metro queda suspendido temporalmente.

Las autoridades reiteraron el llamado a tomar previsiones, considerar tiempos de traslado adicionales y atender las indicaciones del personal del Sistema para evitar contratiempos. El ajuste se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales.

