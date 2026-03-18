CDMX tendrá frío matutino y probabilidad de lluvia
Este miércoles 18 de marzo, la Ciudad de México y el Estado de México registrarán un contraste térmico: mañana fría con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas, y tarde templada a cálida con cielo medio nublado. En la capital no se esperan lluvias, mientras que en territorio mexiquense habrá lluvias aisladas.
Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco, con visibilidad reducida en zonas elevadas por niebla. Por la tarde, las condiciones cambian a un entorno más cálido, con nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones. El viento será variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.
Clima en CDMX y Edomex: frío por la mañana y calor por la tarde
En la Ciudad de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, Estado de México, el termómetro descenderá más, con mínimas de 5 a 7 °C y máximas de 20 a 22 °C.
Las lluvias aisladas en el Estado de México serán ligeras, con acumulaciones de 0.1 a 5 mm en 24 horas. En contraste, la CDMX mantendrá condiciones secas durante todo el día.
Recomendaciones ante el clima variable
- Usa ropa abrigadora por la mañana y ligera por la tarde.
- Maneja con precaución en zonas con niebla.
- Hidrátate, aunque el día no sea extremadamente caluroso.
- Evita cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades.
- Considera protección solar ligera ante periodos de cielo despejado.
Condiciones generales para la tarde
Por la tarde, dominarán las temperaturas cálidas, con cielo parcialmente nublado y pocas probabilidades de lluvia en la región. El viento podría generar sensaciones térmicas variables.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones meteorológicas, especialmente en zonas altas donde persisten condiciones de frío.
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