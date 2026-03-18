CDMX tendrá frío matutino y probabilidad de lluvia

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Clima en CDMX y Edomex: frío por la mañana y calor por la tarde

Este miércoles 18 de marzo, la Ciudad de México y el Estado de México registrarán un contraste térmico: mañana fría con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas, y tarde templada a cálida con cielo medio nublado. En la capital no se esperan lluvias, mientras que en territorio mexiquense habrá lluvias aisladas.

Durante las primeras horas del día, el ambiente será frío a fresco, con visibilidad reducida en zonas elevadas por niebla. Por la tarde, las condiciones cambian a un entorno más cálido, con nubosidad parcial y baja probabilidad de precipitaciones. El viento será variable de 5 a 15 km/h, con rachas de hasta 35 km/h.

Clima en CDMX y Edomex: frío por la mañana y calor por la tarde

En la Ciudad de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C. En Toluca, Estado de México, el termómetro descenderá más, con mínimas de 5 a 7 °C y máximas de 20 a 22 °C.

Las lluvias aisladas en el Estado de México serán ligeras, con acumulaciones de 0.1 a 5 mm en 24 horas. En contraste, la CDMX mantendrá condiciones secas durante todo el día.

Recomendaciones ante el clima variable

Usa ropa abrigadora por la mañana y ligera por la tarde.

y ligera por la tarde. Maneja con precaución en zonas con niebla .

. Hidrátate, aunque el día no sea extremadamente caluroso.

Evita cambios bruscos de temperatura para prevenir enfermedades.

Considera protección solar ligera ante periodos de cielo despejado.

Condiciones generales para la tarde

Por la tarde, dominarán las temperaturas cálidas, con cielo parcialmente nublado y pocas probabilidades de lluvia en la región. El viento podría generar sensaciones térmicas variables.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a actualizaciones meteorológicas, especialmente en zonas altas donde persisten condiciones de frío.

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