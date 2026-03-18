Rata en el Metro de la CDMX se vuelve viral; preocupa higiene

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Video de rata en el Metro Línea 9. Foto: Getty | Ilustrativa

Un video difundido en TikTok por el usuario @MetroViralMx se volvió tendencia al mostrar una rata dentro del Metro de la Ciudad de México. El roedor aparece corriendo y trepando la escalera de emergencia de un vagón mientras los usuarios levantan los pies en los asientos para evitar tocarlo.

El hecho generó preocupación entre los usuarios del trasporte colectivo por las condiciones de salubridad del lugar. Las imágenes muestran al animal moviéndose entre superficies del vagón, muy cerca de los pasajeros.

@metro_viral 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐒𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐑𝐈𝐀: 𝐋𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐠𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐚𝐠𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐌𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐞́𝐱𝐢𝐜𝐨 🇲🇽 🐀🐀 La presencia de fauna nociva de este tamaño en #MetroCDMX no es solo un espectáculo desagradable, es un grave riesgo de salud pública para todos los usuarios ⚠️ • Riesgos Sanitarios: Estos roedores son portadores de diversas enfermedades que pueden transmitirse fácilmente en espacios cerrados. • Seguridad: La fauna nociva puede dañar el cableado interno de los vagones, poniendo en riesgo la operación del servicio. • Dignidad del Usuario: Merecemos un transporte limpio, seguro y libre de plagas por el cual pagamos diariamente. #metro #cdmx #mexico #visitmexico ♬ sonido original – MetroViralMX

El video viral de la rata en el Metro se registró en la Línea 9, donde al menos cinco personas viajaban dentro del vagón. Se observa cómo el roedor se mueve mientras los usuarios permanecen a bordo; una de las pasajeras decidió cambiarse de lugar para evitarlo, mientras otros optaron por subir los pies y grabar la escena con sus celulares.

Riesgos sanitarios por ratas en el Metro CDMX

Especialistas han advertido que la presencia de roedores implica riesgos a la salud. Las ratas pueden portar enfermedades como:

Leptospira , bacteria presente en la orina de las ratas

, bacteria presente en la orina de las ratas Salmonelosis , transmitida por heces contaminadas

, transmitida por heces contaminadas Pulgas y garrapatas que pueden afectar a mascotas

Éstas pueden transmitirse de forma indirecta, sobre todo en espacios cerrados y con mucha gente, como el Metro.

“Algo que a mí me preocupa mucho como veterinaria, es una enfermedad que transmite especialmente la rata a través de la orina que es la leptospira”. Alejandra Vázquez, Médico Veterinaria

Además, las ratas pueden dañar cableado e instalaciones eléctricas, lo que podría afectar la operación del servicio si no se controla a tiempo.

Reacciones en redes por rata en el Metro

Tras la difusión del video de la rata en el Metro CDMX, las redes sociales se llenaron de comentarios de usuarios que expresaron preocupación, molestia y exigencias hacia las autoridades del sistema.

Entre los comentarios destacan:

“Existen peores cosas en el metro y nadie denuncia esto”.

“No sólo el metro está así, toda la Ciudad de México”

“Antes sólo andaban en las vías, ahora ya andan adentro”.

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