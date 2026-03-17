Canaco CDMX alerta impacto económico por paro de la CNTE en la capital

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Foto: Cuartoscuro

La Cámara de Comercio de la Ciudad de México (Canaco CDMX) advirtió sobre un impacto económico por el paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), programado del 18 al 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México.

Las movilizaciones contemplan marchas desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, lo que podría afectar zonas clave de la capital.

Canaco CDMX advierte afectaciones por movilizaciones de la CNTE

La Canaco reconoció el derecho a la libre manifestación, pero expresó su preocupación por las afectaciones al comercio, especialmente en vialidades como:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Centro Histórico

El organismo señaló que los bloqueos y cierres viales podrían provocar una disminución del flujo peatonal, además de complicaciones en la logística de negocios.

Mipymes, las más afectadas por bloqueos

De acuerdo con la cámara empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) serían las más afectadas.

Estas unidades económicas dependen en gran medida del tránsito de personas y la movilidad urbana, por lo que interrupciones prolongadas impactan directamente en:

Ingresos

Operación diaria

Estabilidad laboral

En el contexto económico actual, la Canaco advirtió que este tipo de movilizaciones pueden agravar los retos que enfrenta el comercio formal.

Llaman al diálogo entre CNTE y autoridades

El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, hizo un llamado a la CNTE para que las protestas se realicen con respeto a terceros.

También pidió a autoridades del Gobierno capitalino y federal establecer mecanismos de diálogo oportunos que permitan atender las demandas del magisterio sin afectar la movilidad ni la actividad económica.

La Canaco reiteró su disposición para colaborar en soluciones que mantengan el equilibrio entre derechos sociales y desarrollo económico en la ciudad.

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