Ratas en CDMX: riesgos sanitarios y cómo prevenir enfermedades

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Ver ratas en CDMX, incluso en zonas como Paseo de la Reforma, no representa por sí mismo el mayor peligro. El verdadero riesgo está en la contaminación del agua por contacto con orina o heces de estos roedores, lo que puede provocar enfermedades en humanos y animales, advirtieron especialistas de la UNAM.

De acuerdo con Uri García, profesor de la FES Zaragoza, el problema principal ocurre cuando los desechos de las ratas llegan al agua que las personas consumen.

“Cuando hay contacto de excrementos u orina con el agua que ingerimos, ese es el mayor riesgo”. Uri García, profesor de la FES Zaragoza

Ratas en CDMX: enfermedades y riesgos sanitarios

Además de su presencia en espacios públicos, las ratas pueden ser portadoras de bacterias y parásitos que afectan la salud.

Entre los principales riesgos destacan:

Leptospira , bacteria presente en la orina de las ratas

, bacteria presente en la orina de las ratas Salmonelosis , transmitida por heces contaminadas

, transmitida por heces contaminadas Pulgas y garrapatas que pueden afectar a mascotas

“Algo que a mí me preocupa mucho como veterinaria, es una enfermedad que transmite especialmente la rata a través de la orina que es la leptospira”. Alejandra Vázquez, Médico Veterinaria

Sobre la rabia, especialistas indicaron que, aunque las ratas pueden portarla, la probabilidad de contagio es muy baja debido a que la enfermedad avanza rápidamente en estos animales antes de que puedan transmitirla.

“La fase o el tipo de rabia que ella adquiere es muy rápida la enfermedad, entonces es una fase paralítica antes de que el virus llegue a las glándulas salivales y la rata pueda morder y transmitir la rabia”. Alejandra Vázquez, Médico Veterinaria

Alcaldías con más reportes de ratas en CDMX

Datos de empresas de control sanitario señalan que las alcaldías con más reportes de ratas son:

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Además, el cambio climático ha modificado los patrones de reproducción. Antes había temporadas con más presencia, pero ahora los reportes se mantienen constantes durante todo el año.

¿Cómo prevenir la reproducción de ratas en CDMX?

Especialistas coinciden en que la cooperación ciudadana es clave para evitar que aumente la población de roedores.

En espacios públicos se recomienda:

No alimentarlas

No interactuar con ellas

No tirar basura ni restos de comida

No tocarlas ni agredirlas

En casa, las medidas básicas incluyen:

Guardar alimentos en recipientes cerrados

Usar botes de basura con tapa

Mantener puertas cerradas

Tapar hoyos y drenajes

Hasta el momento, expertos señalan que no hay una crisis sanitaria en CDMX, pero advierten que, si no se controlan los focos de contaminación, podría escalar a un problema mayor en el futuro.

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