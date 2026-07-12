CDMX tendrá más lluvias fuertes este domingo, asegura SMN; podría granizar

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Lluvias en CDMX no frenan este domingo. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 12 de julio las lluvias no se detendrán en la Ciudad de México, en especial hacia la tarde.

Por otra parte, como informó el SMN, el ambiente será cálido en la CDMX a lo largo de este domingo, con máximas de 27 °C.

Esta noche en la Ciudad de México, continuarán algunas #lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica.



El ambiente será #fresco con cielo mayormente #nublado.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/pdfU9nF8lO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 12, 2026

Calor, vientos y lluvias para este domingo 12 de julio

Durante las primeras horas de este domingo 12 de julio, el clima se mantendrá fresco derivado de las lluvias recientes, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 13 a 15 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.

Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.

A su vez, este 12 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, los cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.

Recomendaciones ante las lluvias:

Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:

Limpiar espejos, parabrisas y faros

Encender luces intermitentes

Reducir la velocidad

Evitar empañamiento de vidrios

No cruzar por lugares inundados

En días de #lluvia, si conduces un vehículo, extrema tus precauciones para prevenir accidentes.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wL58oFp59d — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 12, 2026

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