CDMX tendrá más lluvias fuertes este domingo, asegura SMN; podría granizar
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este domingo 12 de julio las lluvias no se detendrán en la Ciudad de México, en especial hacia la tarde.
Por otra parte, como informó el SMN, el ambiente será cálido en la CDMX a lo largo de este domingo, con máximas de 27 °C.
Calor, vientos y lluvias para este domingo 12 de julio
Durante las primeras horas de este domingo 12 de julio, el clima se mantendrá fresco derivado de las lluvias recientes, en especial en las zonas altas. La mínima de temperatura para la CDMX es de 13 a 15 °C; para Toluca, en el Estado de México, se estima una mínima de 10 y 12 °C.
Hacia la tarde, en la CDMX la estimación máxima de temperatura es de 25 a 27 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 21 a 23 °C. Continuarán las lluvias fuertes ambas entidades, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granizo.
A su vez, este 12 de julio se esperan rachas de viento con dirección este y noreste, los cuales tendrán velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 40 km/h.
Recomendaciones ante las lluvias:
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones para los automovilistas:
- Limpiar espejos, parabrisas y faros
- Encender luces intermitentes
- Reducir la velocidad
- Evitar empañamiento de vidrios
- No cruzar por lugares inundados
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