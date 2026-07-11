Lluvias provocan inundaciones en Tlalpan; hay alerta en varias alcaldías
Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes provocaron inundaciones, encharcamientos y fuertes corrientes en distintos puntos de la Ciudad de México. La alcaldía Tlalpan concentró las mayores afectaciones, donde el sistema de drenaje fue rebasado y varias vialidades quedaron bajo el agua.
Mientras continúan las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene alerta naranja en Tlalpan y alerta amarilla en otras ocho alcaldías, debido al pronóstico de lluvias fuertes durante las próximas horas.
Tlalpan concentra las mayores inundaciones
Las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente sobre Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, antes de desplazarse hacia el poniente de la capital y municipios del Estado de México.
Uno de los puntos más afectados fue la carretera Picacho-Ajusco, donde se formaron importantes encharcamientos y corrientes de agua provocadas por la pendiente de la vialidad.
En la colonia Miguel Hidalgo, sobre Valentín Gama y Cruz, entre María Mestre y García Conde, una fuerte corriente levantó una coladera, generando un riesgo para peatones y automovilistas al quedar oculta bajo el agua.
También se reportaron corrientes de consideración en Santa Úrsula Xitla y Textitlán, donde varios peatones quedaron varados y el tránsito vehicular se complicó.
Vehículos varados y un motociclista derrapado
Las lluvias también provocaron diversos incidentes en Tlalpan.
En Santa Úrsula Xitla, un motociclista derrapó debido a la fuerza de la corriente, mientras que en la calle Emiliano Zapata, después de Ejido, un automóvil quedó varado tras desprenderse una llanta, bloqueando el paso de otros vehículos.
Otra de las imágenes más impactantes se registró sobre Calzada de Tlalpan, entre Morelos y Galeana, donde el nivel del agua dejó un automóvil prácticamente cubierto por la inundación.
En el bajopuente de Calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur, a la altura de La Joya, el agua anegó por completo el paso a desnivel, dejando varados automóviles y unidades del transporte público.
Asimismo, se reportaron inundaciones sobre Insurgentes Sur y Camino Santa Teresa, así como en distintos puntos de La Joya.
Lluvias también afectan al Estado de México
Las precipitaciones alcanzaron municipios mexiquenses, donde se registraron inundaciones sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de Mexicaltzingo, afectando la circulación.
Además, hubo tormentas con granizo de pequeño tamaño en Calimaya, Mexicaltzingo, Metepec, Zumpango y Teoloyucan.
Se mantiene alerta por más lluvias
Protección Civil mantiene alerta naranja en Tlalpan por persistencia de lluvias fuertes.
También continúa la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, donde se prevén nuevas precipitaciones durante la tarde y noche.
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