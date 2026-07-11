Lluvias provocan inundaciones en Tlalpan; hay alerta en varias alcaldías

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Lluvias provocaron colapso de drenaje en Tlalpan. Foto: Raúl Gutiérrez

Las intensas lluvias registradas la tarde de este viernes provocaron inundaciones, encharcamientos y fuertes corrientes en distintos puntos de la Ciudad de México. La alcaldía Tlalpan concentró las mayores afectaciones, donde el sistema de drenaje fue rebasado y varias vialidades quedaron bajo el agua.

Mientras continúan las precipitaciones, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantiene alerta naranja en Tlalpan y alerta amarilla en otras ocho alcaldías, debido al pronóstico de lluvias fuertes durante las próximas horas.

La Alcaldía Tlalpan sufre graves afectaciones por las lluvias de esta tarde. Inundaciones afectan diferentes puntos pic.twitter.com/6Kd1G2ze0w — Uno TV (@UnoNoticias) July 11, 2026

Tlalpan concentra las mayores inundaciones

Las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento, principalmente sobre Tlalpan, Coyoacán, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, antes de desplazarse hacia el poniente de la capital y municipios del Estado de México.

#Reportando ⛈️ | Colapsa sistema de drenaje en #Tlalpan, #CDMX. 🟠



🚧🌊 Se reporta la saturación del sistema de drenaje en el cruce de Calle Juan de Dios Bátiz y Calzada de Tlalpan.



⚠️⛈️ La fuerte pero breve lluvia registrada esta tarde generó encharcamientos de consideración,… pic.twitter.com/Jjht28SdaP — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 11, 2026

Uno de los puntos más afectados fue la carretera Picacho-Ajusco, donde se formaron importantes encharcamientos y corrientes de agua provocadas por la pendiente de la vialidad.

#Reportando ⛈️ | Encharcamientos en la Picacho-Ajusco tras lluvia de esta tarde. 🟠



🚧🌊 Así se observa la Picacho-Ajusco después de la breve pero fuerte #lluvia que afectó esta tarde a las alcaldías de #Tlalpan y #Coyoacán.



⚠️🚗 Se registran encharcamientos moderados sobre la… pic.twitter.com/uPDMPmsNmT — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 11, 2026

En la colonia Miguel Hidalgo, sobre Valentín Gama y Cruz, entre María Mestre y García Conde, una fuerte corriente levantó una coladera, generando un riesgo para peatones y automovilistas al quedar oculta bajo el agua.

También se reportaron corrientes de consideración en Santa Úrsula Xitla y Textitlán, donde varios peatones quedaron varados y el tránsito vehicular se complicó.

Vehículos varados y un motociclista derrapado

Las lluvias también provocaron diversos incidentes en Tlalpan.

En Santa Úrsula Xitla, un motociclista derrapó debido a la fuerza de la corriente, mientras que en la calle Emiliano Zapata, después de Ejido, un automóvil quedó varado tras desprenderse una llanta, bloqueando el paso de otros vehículos.

🚨 Motociclista derrapa por corriente de agua.



Un motociclista derrapó debido a la fuerte corriente de agua registrada en Santa Úrsula, Santa Úrsula Xitla. pic.twitter.com/w6Dee0bew2 — Tlalpan Vecinos (@TlalpanVecinos) July 11, 2026

Otra de las imágenes más impactantes se registró sobre Calzada de Tlalpan, entre Morelos y Galeana, donde el nivel del agua dejó un automóvil prácticamente cubierto por la inundación.

#Reportando ⛈️ | Auto atrapado por inundación en Calzada de Tlalpan. 🚧🚘



🌊🚨 Se registra una importante inundación sobre Calzada de Tlalpan, específicamente en el tramo comprendido entre las calles Morelos y Galeana, en la alcaldía #Tlalpan, #CDMX.



⚠️ El nivel del agua en… pic.twitter.com/qA1cys09ZN — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 11, 2026

En el bajopuente de Calzada de Tlalpan e Insurgentes Sur, a la altura de La Joya, el agua anegó por completo el paso a desnivel, dejando varados automóviles y unidades del transporte público.

Asimismo, se reportaron inundaciones sobre Insurgentes Sur y Camino Santa Teresa, así como en distintos puntos de La Joya.

#Reportando ⛈️ | Inundación y cierre vial en Insurgentes Sur (La Joya), #Tlalpan. #CDMX. 🟠



🌊🚧 La circulación se encuentra totalmente cerrada en Avenida Insurgentes Sur, a la altura del paraje La Joya, en la alcaldía Tlalpan, debido a una severa inundación provocada por la… pic.twitter.com/inteRgaxLQ — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 11, 2026

Lluvias también afectan al Estado de México

Las precipitaciones alcanzaron municipios mexiquenses, donde se registraron inundaciones sobre la carretera Toluca-Tenango, a la altura de Mexicaltzingo, afectando la circulación.

Además, hubo tormentas con granizo de pequeño tamaño en Calimaya, Mexicaltzingo, Metepec, Zumpango y Teoloyucan.

#Reportando ⛈️ | Se inunda la Toluca-Tenango tras fuerte lluvia. 🔴



⚠️⛈️ Así se transformó la vialidad Toluca-Tenango esta tarde. Fue tal la cantidad de agua acumulada que la zona parece un río, complicando severamente el tránsito vehicular en la zona



📍🌊 El tramo afectado se… pic.twitter.com/Fk1aUXggU9 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 10, 2026

Se mantiene alerta por más lluvias

Protección Civil mantiene alerta naranja en Tlalpan por persistencia de lluvias fuertes.

También continúa la alerta amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, donde se prevén nuevas precipitaciones durante la tarde y noche.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/07/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/0oiQ6b9SmF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 11, 2026

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