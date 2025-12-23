GENERANDO AUDIO...

El chorro polar, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, está generando lluvias fuertes, rachas intensas de viento y ambiente frío en varias regiones de México este 23 de diciembre de 2025, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico oficial, este fenómeno afecta principalmente al noroeste del país, donde se esperan lluvias puntuales fuertes y vientos de hasta 60 km/h, especialmente en Baja California, mientras que el frío se mantiene durante la noche y madrugada en amplias zonas del norte y centro del territorio.

¿Cómo influye el chorro polar en el clima?

El chorro polar es una corriente de aire muy fuerte que circula a gran altura y que, al combinarse con otros sistemas atmosféricos, intensifica lluvias, vientos y bajas temperaturas.

En esta ocasión, su interacción con una vaguada está provocando condiciones inestables en el noroeste del país, mientras que otras zonas reciben humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Estados con lluvias fuertes hoy

Las lluvias más intensas se concentran en el sureste:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro)

Tabasco (sur), Chiapas (norte) y (norte y centro) Lluvias fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán

Baja California, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Campeche y Yucatán Chubascos: Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México y otros estados del centro

El SMN advirtió que estas lluvias pueden provocar crecida de ríos, deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Vientos, niebla y bajas temperaturas

El chorro polar también favorece rachas de viento:

Hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec

en el Hasta 60 km/h en Baja California, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

Además, se reportan nieblas matutinas en municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada y San Quintín.

En cuanto al frío, se esperan heladas de hasta -10 °C en zonas serranas de Chihuahua y Durango, y temperaturas bajo 0 en el centro del país.

El SMN mantiene vigilancia sobre la evolución del chorro polar y la vaguada, por lo que recomienda mantenerse atentos a los avisos oficiales.

