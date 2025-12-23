Lloverá o no en Navidad, checa el pronóstico para CDMX y Edomex

GENERANDO AUDIO...

Si tienes planes para Nochebuena y Navidad, toma nota: no se esperan lluvias significativas en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex) durante el 24 y 25 de diciembre, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, autoridades capitalinas advirtieron que persistirá el ambiente frío, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que se mantienen alertas preventivas por bajas temperaturas.

Pronóstico para CDMX: frío en Navidad, pero sin lluvia

La Conagua informó que para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, la CDMX tendrá:

Cielo parcialmente nublado

Baja probabilidad de lluvia

Temperaturas frías al amanecer

Ambiente templado durante la tarde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

El periodo de afectación es de 04:00 a 08:00 horas, principalmente durante la madrugada del 24 de diciembre.

¿Y en el Estado de México?

Para el Edomex, la Conagua prevé condiciones similares:

Sin lluvias generalizadas

Ambiente frío a muy frío por la mañana

Descenso de temperatura en zonas altas

Posibles heladas en regiones montañosas

Las autoridades recomiendan especial precaución en municipios del Valle de Toluca y zonas altas del oriente y poniente del estado.

Recomendaciones oficiales por bajas temperaturas

De acuerdo con la SGIRPC, ante el frío se recomienda:

Abrigarse adecuadamente , cubrir nariz y boca

, cubrir nariz y boca Evitar cambios bruscos de temperatura

Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas

Resguardar a mascotas , no dejarlas a la intemperie

, no dejarlas a la intemperie Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas

si se usan calentadores o chimeneas Hidratar la piel con crema

con crema Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C

con vitaminas A y C Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo)

Autoridades llaman a mantenerse informados

Protección Civil CDMX recordó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o al 55 5683 2222.

