Lloverá o no en Navidad, checa el pronóstico para CDMX y Edomex

| 14:05 | Lidia Rivera | Uno TV
Navidad fría, pero con o sin lluvia, checa el pronóstico.
Navidad fría, pero con o sin lluvia, checa el pronóstico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Si tienes planes para Nochebuena y Navidad, toma nota: no se esperan lluvias significativas en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex) durante el 24 y 25 de diciembre, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sin embargo, autoridades capitalinas advirtieron que persistirá el ambiente frío, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que se mantienen alertas preventivas por bajas temperaturas.

Pronóstico para CDMX: frío en Navidad, pero sin lluvia

La Conagua informó que para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, la CDMX tendrá:

  • Cielo parcialmente nublado
  • Baja probabilidad de lluvia
  • Temperaturas frías al amanecer
  • Ambiente templado durante la tarde

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Xochimilco

El periodo de afectación es de 04:00 a 08:00 horas, principalmente durante la madrugada del 24 de diciembre.

¿Y en el Estado de México?

Para el Edomex, la Conagua prevé condiciones similares:

  • Sin lluvias generalizadas
  • Ambiente frío a muy frío por la mañana
  • Descenso de temperatura en zonas altas
  • Posibles heladas en regiones montañosas

Las autoridades recomiendan especial precaución en municipios del Valle de Toluca y zonas altas del oriente y poniente del estado.

Recomendaciones oficiales por bajas temperaturas

De acuerdo con la SGIRPC, ante el frío se recomienda:

  • Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca
  • Evitar cambios bruscos de temperatura
  • Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas
  • Resguardar a mascotas, no dejarlas a la intemperie
  • Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas
  • Hidratar la piel con crema
  • Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo)

Autoridades llaman a mantenerse informados

Protección Civil CDMX recordó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o al 55 5683 2222.

