Lloverá o no en Navidad, checa el pronóstico para CDMX y Edomex
Si tienes planes para Nochebuena y Navidad, toma nota: no se esperan lluvias significativas en la Ciudad de México (CDMX) ni en el Estado de México (Edomex) durante el 24 y 25 de diciembre, de acuerdo con el pronóstico oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Sin embargo, autoridades capitalinas advirtieron que persistirá el ambiente frío, principalmente durante la madrugada y primeras horas del día, por lo que se mantienen alertas preventivas por bajas temperaturas.
Pronóstico para CDMX: frío en Navidad, pero sin lluvia
La Conagua informó que para el miércoles 24 y jueves 25 de diciembre, la CDMX tendrá:
- Cielo parcialmente nublado
- Baja probabilidad de lluvia
- Temperaturas frías al amanecer
- Ambiente templado durante la tarde
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 grados Celsius en las alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
El periodo de afectación es de 04:00 a 08:00 horas, principalmente durante la madrugada del 24 de diciembre.
¿Y en el Estado de México?
Para el Edomex, la Conagua prevé condiciones similares:
- Sin lluvias generalizadas
- Ambiente frío a muy frío por la mañana
- Descenso de temperatura en zonas altas
- Posibles heladas en regiones montañosas
Las autoridades recomiendan especial precaución en municipios del Valle de Toluca y zonas altas del oriente y poniente del estado.
Recomendaciones oficiales por bajas temperaturas
De acuerdo con la SGIRPC, ante el frío se recomienda:
- Abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas
- Resguardar a mascotas, no dejarlas a la intemperie
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas
- Hidratar la piel con crema
- Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C
- Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, influenza y neumococo)
Autoridades llaman a mantenerse informados
Protección Civil CDMX recordó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y reportar cualquier emergencia al 911 o al 55 5683 2222.
