¡No para! Se estima lluvia en gran parte del país este martes 23 de diciembre
Para este martes 23 de diciembre, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz; muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; fuertes en Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero y Morelos.
A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California. Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.
¿Dónde lloverá este martes 23 de diciembre?
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Chiapas
- Quintana Roo
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California
- Veracruz
- Puebla
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Sonora
- Guanajuato
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Ciudad de México
- Estado de México
Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.
¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 23 de diciembre?
Temperaturas máximas esperadas
- 35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán
- 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Yucatán y Quintana Roo
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con neblina; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
- Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.
