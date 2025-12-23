¡No para! Se estima lluvia en gran parte del país este martes 23 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Lloverá en varios estados este martes 23 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

Para este martes 23 de diciembre, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacifico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz; muy fuertes en Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Oaxaca; fuertes en Querétaro, Hidalgo, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; chubascos en Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero y Morelos.

A su vez, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán lluvias puntuales fuertes y rachas de viento de hasta 50 km/h en Baja California. Finalmente, continuará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del territorio nacional; además se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

¿Dónde lloverá este martes 23 de diciembre?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Chiapas

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California

Veracruz

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Sonora

Guanajuato

Michoacán

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica y las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

¿Cómo estará la temperatura en el país este martes 23 de diciembre?

Temperaturas máximas esperadas

35 a 40 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Morelos, Puebla y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

-10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango

zonas serranas de Chihuahua y Durango -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla

zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Evento de “Norte” con rachas de 60 a 80 km/h : Oaxaca y Chiapas

: Oaxaca y Chiapas Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Golfo de Tehuantepec

Golfo de Tehuantepec Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: Yucatán y Quintana Roo

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y con neblina; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la mañana, ambiente frío y con neblina; por la tarde, ambiente templado, cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas. Temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 20 a 22 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h. Toluca (Estado de México): Mínima de 1 a 3 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente muy frío por la mañana y probabilidad de lluvias aisladas.

