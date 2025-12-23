¡Seguirá lloviendo! CDMX con posible lluvia este martes 23 de diciembre

GENERANDO AUDIO...

Se prevé lluvia en CDMX para este martes 23 de diciembre. Foto: Cuartoscuro

El Sistema Metereológico Nacional (SMN) pronostica que, para este martes 23 de diciembre, el clima será frío y parcialmente nublado por la mañana. De igual manera, por la tarde se estima ambiente templado, nublado y con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México.

Los amaneceres fríos continúan especialmente en las zonas altas, donde este martes 23 de diciembre se prevén bancos de niebla. La estimación mínima de temperatura para la capital es de 6 a 8 °C; para Toluca, en el Estado de México, el pronóstico estima una mínima de entre 1 y 3 °C.

Por la tarde, en la Ciudad de México la estimación máxima de temperatura es de 20 a 22 °C, mientras que Toluca podrá alcanzar los 18 a 20 °C. Para ambas entidades hay probabilidad de lluvias aisladas.

Asimismo, para este martes 23 de diciembre se esperan rachas de viento provenientes del norte y noreste con velocidades de 10 a 20 km/h, alcanzando máximas de 35 km/h.

Ante las lluvias, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil invitó a la población a no tirar basura en vía pública, a no permanecer bajo estructuras que puedan colapsar ante presencia de granizo, además de tener una mochila de emergencia con linternas, pilas y un radio portátil.

