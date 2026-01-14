Se pronostica mañana fría y tarde nublada con lluvias para hoy miércoles en CDMX

GENERANDO AUDIO...

frío por la mañana y lluvias con posible granizo por la tarde en CDMX

El Valle de México tendrá este día condiciones de cielo medio nublado a nublado, con un ambiente que irá de frío a fresco por la mañana y templado por la tarde, de acuerdo con el pronóstico oficial. En varias zonas se esperan bancos de niebla, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

En regiones serranas del Estado de México, el ambiente será muy frío, con heladas durante la mañana, mientras que en la Ciudad de México el frío se sentirá principalmente al amanecer, antes de un ligero aumento de temperatura conforme avance el día.

Clima en el Valle de México: lluvias, frío y viento

Durante la tarde, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México se prevé probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, con acumulados estimados de 5 a 25 milímetros en 24 horas. Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Las temperaturas en la Ciudad de México oscilarán entre una mínima de 6 a 8 grados Celsius y una máxima de 21 a 23 grados. En Toluca, Estado de México, se espera un amanecer más frío, con temperaturas mínimas de 1 a 3 grados, mientras que la máxima alcanzará entre 17 y 19 grados.

Temperaturas y viento en CDMX y Edomex

El viento será de componente norte, con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora, lo que podría intensificar la sensación de frío, especialmente durante la mañana y la noche.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad por niebla y lluvia, así como afectaciones menores por granizo en algunas zonas del Valle de México. El pronóstico indica que el ambiente se mantendrá variable durante el día, por lo que se recomienda salir abrigado por la mañana y mantenerse atento a posibles cambios en el clima.

