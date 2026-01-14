Video muestra a policía golpeándose con un hombre afuera del Metro

GENERANDO AUDIO...

Un elemento de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue captado en video mientras sometía a un hombre afuera de la estación del Metro San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, la tarde del lunes 12 de enero, hechos que ya son investigados por Asuntos Internos.

Las imágenes, que circulan en redes sociales, muestran una riña violenta entre el uniformado y un sujeto que vestía un chaleco fosforescente, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. El incidente ocurrió sobre calzada San Antonio Abad, en las inmediaciones del acceso a la Línea 2 del Metro.

De acuerdo con testimonios, el hombre discutió con el policía luego de que éste intentara impedirle el acceso a la estación. Ambos intercambiaron golpes y, tras caer al suelo, el sujeto fue pateado por el elemento de Tránsito.

En la grabación también se aprecia que el hombre intentó reincorporarse y enfrentarse nuevamente al uniformado. Minutos después, otros elementos de la SSC arribaron al lugar para apoyar a su compañero y someter al individuo, quien recibió varios golpes antes de ser controlado.

SSC explica qué ocurrió en San Antonio Abad

En un comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detalló que los hechos ocurrieron luego de que ciudadanos solicitaran apoyo porque el hombre molestaba a mujeres, gritaba y decía palabras altisonantes.

“Al acercarse, el uniformado le requirió que abandonara el sitio y siguiera su camino; en ese momento se percató que se encontraba en aparente estado de ebriedad”, informó la SSC.

La dependencia añadió que, al insistirle para que se retirara, “el hombre se tornó agresivo y le lanzó varios golpes, motivo por el cual repelió las agresiones”.

La SSC confirmó que policías bancarios que resguardan el Metro ayudaron a contener al sujeto, quien posteriormente intentó huir del lugar.

“Personal de la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de los hechos, ya integra la carpeta de investigación correspondiente e identificó al policía que deberá rendir su declaración”, señaló la dependencia.

Las autoridades indicaron que la investigación seguirá su curso para determinar responsabilidades.

