Detienen en CDMX a Sergio “N”, alias el “Monstruo de la Unión”

El “Monstruo de la Unión” ya había sido detenido en 2024. Foto: FGJ CDMX/SSC CDMX

Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Sergio Iván “N”, conocido como el “Monstruo de la Unión” o “M24”, señalado como líder de una célula de la Unión Tepito y colaborador cercano del “Lunares”. La captura fue confirmada este 13 de enero por la SSC y la Fiscalía capitalina.

Cabe señalar que el detenido ya había sido aprehendido en 2024, cuando fue asegurado en posesión de varias dosis de droga.

¿Quién es Sergio Iván “N”, el “Monstruo de la Unión”?

Sergio Iván “N”, o el “Monstruo de la Unión”, es identificado por las autoridades como líder de la célula “Los Orejones”, vinculada a La Unión Tepito.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo estaría relacionado con homicidios, extorsiones, cobro de piso y la venta de drogas en distintas zonas del norte de la capital.

Las autoridades señalaron que Sergio Iván “N” realizaba sus actividades principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se concentraba la operación de su célula criminal.

Así fue la detención del “Monstruo de la Unión”

La captura del “Monstruo de la Unión” ocurrió a partir de trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis de cámaras del C5, como lo informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, en una publicación en redes sociales.

El detenido fue localizado en un domicilio del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, y aprehendido en un operativo coordinado entre la Policía de Investigación y la SSC.

Tras su detención, Sergio Iván “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de un juez.

