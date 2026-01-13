Reciclatrón 2026: fechas, sedes y qué residuos electrónicos puedes reciclar en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Reciclatrón CDMX 2026. Foto: Cuartoscuro

El Reciclatrón es un programa impulsado por el Gobierno de la Ciudad de México que promueve entre la ciudadanía el manejo correcto, la separación y el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, los cuales requieren un plan especial para su acopio, transporte y disposición final de manera ambientalmente adecuada.

Este tipo de residuos, conocidos como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), contienen materiales que pueden ser aprovechados, pero también componentes que representan un riesgo para el medio ambiente si no se gestionan de forma controlada.

¿Cuál es el objetivo del Reciclatrón?

El objetivo del Reciclatrón es enseñar y motivar a las personas y empresas a separar correctamente los dispositivos que ya no utilizan, para que puedan ser recolectados y reciclados de manera segura.

Con ello, se busca contribuir al cuidado de los recursos naturales, la protección de la biodiversidad y la reducción de los efectos del cambio climático en la capital del país. La primera sede del programa en este periodo será Ciudad Universitaria, los días 29 y 30 de enero.

Fechas y sedes del Reciclatrón en la CDMX

El Reciclatrón no se limita a una sola sede. La Secretaría del Medio Ambiente y el Gobierno de la Ciudad de México informaron, a través de un boletín oficial, las siguientes fechas y sedes confirmadas:

Captura de pantalla. Foto: Sedema

29 y 30 de enero: Estadio Olímpico UNAM

Estadio Olímpico UNAM 6 y 7 de febrero: Escuela Superior de Educación Física

Escuela Superior de Educación Física 15 de febrero: Parque Arboledas Pilares

Parque Arboledas Pilares 26 de febrero: Instituto Mora, sede Poussin

Instituto Mora, sede Poussin 27 y 28 de febrero: Zoológico Los Coyotes

En total, el programa contempla ocho fechas en distintos puntos de la Ciudad de México.

¿Qué residuos se reciben en el Reciclatrón?

Durante el evento se reciben aparatos eléctricos y electrónicos, entre ellos:

Electrodomésticos : licuadoras, planchas , cafeteras, microondas , secadoras de cabello, aspiradoras , refrigeradores, pantallas y lavadoras

: licuadoras, , cafeteras, , secadoras de cabello, , refrigeradores, pantallas y lavadoras Equipos electrónicos y de oficina: teclados, impresoras, escáneres, cámaras, bocinas , consolas de sonido, proyectores, teléfonos fijos e inalámbricos

y de oficina: teclados, impresoras, escáneres, cámaras, , consolas de sonido, proyectores, teléfonos fijos e inalámbricos Equipos de cómputo y accesorios: CPU, laptops, minilaptops, monitores, discos duros , tarjetas y televisores

, tarjetas y televisores Otros residuos: celulares, pilas, cables, cargadores, reproductores de DVD, películas, tóners y lámparas

¿Qué no se recibe en el Reciclatrón?

No se aceptan focos ahorradores, lámparas fluorescentes, módems, cableado público ni equipos desarmados, rotos o contaminados.

Recomendaciones para participar

Las autoridades recomiendan entregar los aparatos limpios y completos, para facilitar el aprovechamiento de los materiales en los procesos de reciclaje y la elaboración de nuevos productos.

El Reciclatrón no tiene costo, pero es necesario realizar un registro previo y consultar el límite de residuos permitidos por persona antes de asistir.

