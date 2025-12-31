CDMX despedirá el año este miércoles con ambiente frío por la mañana y templado por la tarde, sin lluvias
Este miércoles 31 de diciembre de 2025 se prevé cielo medio nublado en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente templado, cielo medio nublado y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 19 a 21 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
¿Cómo estará el clima este jueves?
Durante este día se prevé cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 5 a 7 °C.
- Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
