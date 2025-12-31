GENERANDO AUDIO...

Ciudad de México en 3 fases de alerta por frio. Cuartoscuro

A partir de este martes, se espera un marcado descenso de temperatura en la Ciudad de México y gran parte del país. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se activó la Alerta Roja por temperaturas muy bajas en la demarcación Tlalpan. Se pronostica que las bajas temperaturas, causadas por el frente frío 25, se prolonguen los siguientes días.

El aviso de Alerta Roja aplica para la madrugada y la mañana del miércoles 31 de diciembre de 2025, en un horario de 00:00 a 08:00 horas.

Durante este periodo se pronostican temperaturas de entre -2 y 0 grados Celsius, así como heladas.

Recomendaciones ante la Alerta Roja

Las autoridades recomiendan a la población:

Sellar puertas y ventanas para evitar la entrada de aire frío.

para evitar la entrada de aire frío. Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

con frecuencia o usar gel antibacterial. Mantenerse bien hidratado y consumir líquidos calientes.

y consumir líquidos calientes. Apagar velas y anafres antes de dormir o salir, para evitar incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Alerta Naranja en otras alcaldías de la capital

También se activó la Alerta Naranja por bajas temperaturas en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas zonas se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius, con posibilidad de heladas, en el mismo horario de 00:00 a 08:00 horas.

Medidas de cuidado durante la Alerta Naranja

Protección Civil recomienda:

Proteger del frío a niñas, niños, personas adultas mayores y embarazadas .

. Usar calentadores o chimeneas con ventilación adecuada.

con ventilación adecuada. Aplicar crema para hidratar la piel .

. Mantener actualizado el esquema de vacunación contra COVID-19, influenza y neumococo.

Alerta Amarilla por frío en más alcaldías

Asimismo, se activó la Alerta Amarilla en las siguientes demarcaciones:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, entre las 00:00 y las 08:00 horas.

Recomendaciones durante la Alerta Amarilla

Las autoridades sugieren:

Abrigararse bien y cubrir nariz y boca.

y cubrir nariz y boca. Evitar cambios bruscos de temperatura .

. Resguardar a los animales de compañía del frío.

del frío. Consumir agua, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Números de emergencia disponibles

Ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse a:

9-1-1

Locatel: 55 5658 1111

55 5658 1111 SGIRPC: 55 5683 2222

