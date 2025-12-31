Con line-up de lujo, CDMX armará la fiesta electrónica más grande del mundo este Año Nuevo en Paseo de la Reforma

GENERANDO AUDIO...

Como si se tratara de romper la marca del año pasado, cuando Polymarchs tomó Paseo de la Reforma para imponer una asistencia de 200 mil personas bailando sus temas en las calles, este año la fiesta electrónica más grande del mundo convocó a grandes figuras de las tornamesas nacionales y extranjeras.

A partir de las seis de la tarde, entre el Ángel de la Independencia y la Diana, se habilitará la pista de baile para miles de familias que quieren recibir el Año Nuevo al ritmo de la música electrónica y sacar “los prohibidos” en las calles.

¿Quiénes se presentarán en Paseo de la Reforma por Año Nuevo?

Los encargados de poner sabor a la velada provienen de varias partes de México y el Mundo, por ejemplo: Mariana Bo, quien fue telonera de Katy Perry este año en la Arena Ciudad de México; 3BallMTY, que son pieza fundamental de la música nacional; y djs como Vel, Ramiro Puente y Jehnny Beth.

Y ahora sí, los platos fuertes para la cuenta regresiva sobre Paseo de la Reforma: Desde Estados Unidos llegan los MGMT, una banda que sacudió al mundo con su primer disco de larga duración, el “Oracular Spectacular” que nos regaló “Time to Pretend”, el himno de estos músicos cuyo último disco es “Loss of Life”.

Alejandra Ghersi, mejor conocida como Arca, es una cantante y productora de origen venezolano que se ha consolidado por su influencia y colaboraciones con artistas tan enigmáticas como Bjork, o tan globales, como Rosalía. Arca promete un recorrido por sus hits, que abarcan desde los sonidos más urbanos hasta lo más experimental.



Y el postre es Kavinsky, un dj francés que saltó a la fama mundial tras el soundtrack de la cinta Drive, con la canción “Night Call”. Por cierto, Vincent Belorgey, nombre real de Kavinsky, quería ser actor, pero un día le hicieron ver que era mejor productor de música, y mañana sacudirá la Ciudad de México con grandes bites.

La recomendación de las autoridades es mantener el ambiente familiar de la fiesta, para tener saldo blanco, no consumir alcohol en la vía pública, y evitar llevar bultos o artículos que puedan funcionar como armas. Esto, para garantizar una experiencia cómoda en la fiesta electrónica más grande del mundo.

