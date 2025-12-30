GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial por descenso de temperaturas en la Ciudad de México del martes 30 de diciembre de 2025 al jueves 1 de enero de 2026, con ambiente frío a muy frío al amanecer y probabilidad de heladas en zonas altas.

De acuerdo con la SGIRPC, durante las madrugadas se prevén temperaturas mínimas de entre 1 y 6 grados Celsius en áreas elevadas de la capital. El descenso térmico más significativo se espera durante la madrugada del 31 de diciembre, por lo que se recomienda extremar precauciones.

Por las tardes, el ambiente cambiará a templado a cálido, con temperaturas máximas de 17 a 22 grados, además de lluvias ligeras aisladas en algunos puntos de la ciudad. Las autoridades pidieron a la población mantenerse informada y seguir las indicaciones oficiales.

Recomendaciones de Protección Civil por bajas temperaturas

Ante el pronóstico, Protección Civil CDMX emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos durante las fiestas de fin de año:

Abrígate adecuadamente , usando ropa en capas.

, usando ropa en capas. Cubre boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

para evitar aspirar aire frío. Aliméntate bien , consume frutas y verduras, y toma bebidas calientes.

, consume frutas y verduras, y toma bebidas calientes. Si usas calentadores , mantén buena ventilación para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

, mantén para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono. Evita la pirotecnia , especialmente en zonas con viento o pasto seco.

, especialmente en zonas con viento o pasto seco. Identifica los módulos de salud y acude si presentas algún malestar.

La SGIRPC informó que continuará con el monitoreo del clima y difundirá actualizaciones en caso de cambios en el pronóstico. En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o consultar los canales oficiales del Gobierno de la CDMX.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.