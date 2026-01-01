GENERANDO AUDIO...

El clima será fresco por la mañana y templado por la tarde.

Este jueves 1 de enero de 2026 se prevé cielo parcialmente nublado en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente templado y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C.

Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 40 km/h.

¿Cómo estará el clima para este viernes?

Para el viernes se pronostica cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 5 a 7 °C.

Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

