La CDMX iniciará 2026 este jueves con ambiente frío por la mañana y una tarde templada
Este jueves 1 de enero de 2026 se prevé cielo parcialmente nublado en la Ciudad de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío con heladas y bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, se espera ambiente templado y sin lluvia en la CDMX y el Estado de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C.
- Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 a 40 km/h.
¿Cómo estará el clima para este viernes?
Para el viernes se pronostica cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco en la región y muy frío en zonas altas del Valle de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 5 a 7 °C.
- Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
