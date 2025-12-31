Calendario de reciclaje 2026 en CDMX: nuevos camiones de limpia llegan el 6 de enero

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, el 1 de enero de 2026 inicia el reciclaje en 3 tipos. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX), el reforzamiento del reciclaje entrará en vigor a partir del primer minuto del 1 de enero de 2026. Las dudas entre la población persisten y, además, se suma que será hasta el 6 de enero cuando se entreguen los primeros 50 camiones de limpia adaptados para recibir los residuos.

“Ahora sí, por favor pasen la fotografía de los nuevos camiones de limpia. El 6 de enero vamos a entregar 50 camiones de limpia a las alcaldías”, indicó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

En su última conferencia de prensa de 2025, la mandataria señaló que la población ya cuenta con la cultura del reciclaje y que se reafirmará poco a poco con la campaña iniciada a finales de noviembre.

“En verdad, creo que la población tiene ya esta cultura de separar los residuos. Ahora sólo falta que tengan más intención y que los camiones de limpia puedan recibirlos por separado”.

¿Cómo separar la basura?

El reciclaje será en tres tipos:

Residuos orgánicos: Son aquellos de origen animal o vegetal que pueden aprovecharse para hacer composta; por ejemplo: flores, pasto, ramas, hojarasca, restos de verdura y fruta, pan, cáscara de huevo, aceite de cocina, tortillas, huesos y restos de carne, heces de perro y servilletas.

Son aquellos de origen animal o vegetal que pueden aprovecharse para hacer composta; por ejemplo: flores, pasto, ramas, hojarasca, restos de verdura y fruta, pan, cáscara de huevo, aceite de cocina, tortillas, huesos y restos de carne, heces de perro y servilletas. Residuos reciclables: Incluyen papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa, textiles, madera o envases multimaterial (como Tetra Pak).

Incluyen papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa, textiles, madera o envases multimaterial (como Tetra Pak). Residuos no reciclables: Son residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas y residuos voluminosos.

Por ejemplo, las pilas no deben tirarse a la basura; existen contenedores especiales en algunas zonas de la CDMX.

Regresan los días especiales de recolección

A las medidas se suma que el camión de limpia recibirá la basura de la siguiente manera:

Residuos orgánicos: martes, jueves y sábado

martes, jueves y sábado Residuos reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

lunes, miércoles, viernes y domingo Residuos no reciclables: lunes, miércoles, viernes y domingo

Hasta el momento, el Gobierno de la CDMX continúa sin precisar si habrá sanciones para ciudadanos o empleados de limpia.

“La meta que nos propusimos como gobierno es que, para 2030, la mitad de los residuos —de las 8 mil toneladas que recibimos al día—, 4 mil se hayan transformado, ya sea en composta o en otro tipo de residuos valorables, con transformaciones que nos ayuden también a venderlos. En fin, ese es nuestro objetivo”, añadió Brugada.

