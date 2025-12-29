CDMX separará la basura en tres desde 2026; pese a la poca difusión, así se preparan capitalinos para reciclar

GENERANDO AUDIO...

El 1 de enero de 2026, en CDMX se reforzará el reciclaje.Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) tendrán un nuevo reto desde el primer minuto del 1 de enero de 2026, pues la basura se tendrá que separar en tres grupos: residuos orgánicos, reciclables y no reciclables. Además, regresarán los días especiales de recolección de basura.

Con ello, se prevé un mejor aprovechamiento de los residuos. Según datos del Gobierno de la CDMX, “todos los días se generan 8 mil 500 toneladas” de basura. Por ello, con la implementación del modelo, la meta es aprovechar, al menos, 50% de las 8 mil 500 toneladas y “convertirla en composta”.

Sin embargo, ciudadanos contaron a Unotv.com que no han visto casi nada sobre la campaña de separación de residuos, por lo que les parece insuficiente, según su perspectiva.

Inicia campaña “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar”

El pasado 30 de noviembre se presentó oficialmente la campaña de reciclaje “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar”. Pese a que muchos ciudadanos separan sus residuos desde hace años, no han visto casi nada de información sobre el refuerzo de la separación.

“Yo no sé nada ni he visto nada. No sé de qué me hablas. En mi barrio, va una señora de la tercera edad en la noche con un tambo a recogerla. Compro bolsas tipo galón y se las lleno a la mitad (y las entrego)”, mencionó Miguel, quien no separa sus residuos y vive en Iztapalapa.

En contraste, Rosa separa su basura en orgánicos y reciclables; el PET (por lo general, botellas de plástico y cartón) lo entrega a sus vecinos, quienes se encargan de seguir con el proceso de reciclado.

“Separo la basura sólo en orgánica e inorgánica (reciclables). El PET se lo doy a una vecina para que lo recicle y el cartón a un hojalatero para su mismo fin”.

La joven mencionó que se enteró del reforzamiento del reciclaje en medios de comunicación. Otras dos personas encuestadas respondieron desconocer la campaña; además, una de ellas dijo que tampoco separaba la basura y que los empleados de limpia no le han dicho nada.

¿Cómo se separará la basura?

Residuos orgánicos. Son aquellos de origen animal o vegetal que pueden ser aprovechados para hacer composta; por ejemplo: flores, pasto, ramas, hojarasca, restos de verdura y fruta, pan, cáscara de huevo, aceite de cocina, tortillas, huesos y restos de carne, heces de perro y servilletas.

Residuos reciclables. Incluyen papel, cartón, plástico, vidrio, metales, aluminio, latas, ropa, textiles, madera o envases multimaterial (estilo Tetra Pak).

Residuos no reciclables. Son residuos sanitarios, pañuelos usados, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, hisopos, curitas y residuos voluminosos.

¿Campaña en transporte público de CDMX?

Unotv.com realizó un recorrido por diversas líneas del Metro para verificar si había carteles sobre el reciclaje en la capital. Los resultados fueron diversos.

Andén de L7, sin capaña de reciclaje.Foto: Édgar Sandoval

En la Línea 1, la rosa, en casi todos los vagones se observaron carteles de la campaña. “Apenas lo ando viendo, no sabía”, dijo Juan al ser cuestionado sobre el tema. En los andenes hay poca información, pero sí se logró observar.

Vagón de Línea 1. Foto: Édgar Sandoval

La estación Tacubaya de la Línea 9 es una de las terminales con alta afluencia. Los andenes tienen zonas específicas de publicidad; sin embargo, no aparecen las imágenes sobre el reciclaje. Donde sí aparecen es dentro de los vagones.

Terminal Tacubaya L9. Foto: Édgar Sandoval

En tanto, en la Línea 7, la campaña no es muy visible, pues en los convoyes es casi nula. Muchos de ellos ni siquiera tienen la ruta. Pese a lo anterior, se observó en una estación un cartel gigante de la campaña.

Vagón de L7, sin publicidad. Foto: Édgar Sandoval

Al preguntar a más usuarios, algunos respondieron que sí estaban enterados sobre el reciclaje, pero no sabían bien cuándo iniciaba. En el recorrido se captaron dos tipos de carteles de la campaña: con fecha y sin fecha.

Este tipo de carteles no dice la fecha. Foto: Édgar Sandoval

No quieren que los agarren desprevenidos

Mireya vive en el corazón de la capital. Ella, su pareja y vecinos se enteraron de la campaña por comerciales en la televisión y empezaron a separar la basura porque no quieren que las prisas los agarren; sin embargo, no están seguros si los trabajadores de limpia respetan el reciclado.

Su edificio se localiza en una zona muy transitada; por ello, la dinámica es diferente porque los camiones de la basura entran a altas horas de la noche y se la llevan.

Los desperdicios los colocan en bolsas y los depositan en los botes que están en la vía pública; luego, por la noche, los trabajadores de limpia se los llevan.

“Hasta el momento no hemos visto la separación de residuos por parte del personal. Y es que nosotros bajamos la basura y la dejamos en el bote de basura que está sobre la vía pública; entonces, a medianoche pasa el camión y se lo lleva todo. Al otro día ya no hay nada. Pero nosotros, como vecinos del Centro, ya empezamos a separar la basura, por si las dudas”.

Actualmente, la ciudadanía separa correctamente el 15% de los residuos sólidos y se prevé un aumento: “organizándonos bien, y teniendo conciencia y voluntad” se podrá incrementar ese porcentaje, dijo la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el mes de octubre.

El reto es grande para los capitalinos porque, en la dinámica, se busca que casas, escuelas, negocios, oficinas y demás se involucren en el reciclado.

