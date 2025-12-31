GENERANDO AUDIO...

La Alcaldía Álvaro Obregón atendió este 31 de diciembre de 2025 un reporte por personas intoxicadas al interior de un domicilio ubicado en la calle Galeana, colonia Santa Fe, donde se confirmó la muerte de cuatro personas por inhalación de monóxido de carbono, informaron autoridades locales. De acuerdo con usuarios de redes sociales, habría un niño entre las víctimas.

Personal de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil acudió al inmueble tras el reporte de emergencia. Al ingresar, los rescatistas localizaron a siete personas intoxicadas, de las cuales cuatro ya no presentaban signos vitales.

Intoxicación por monóxido en Santa Fe deja cuatro muertos

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas habrían inhalado monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no tiene color ni olor y que puede causar la muerte en espacios cerrados. En el lugar se confirmó que tres personas más sobrevivieron, quienes fueron atendidas por paramédicos y trasladadas de inmediato a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Las autoridades no precisaron la edad ni el parentesco de las víctimas, ni el origen exacto del gas, aunque señalaron que será parte de la inspección técnica que se realiza en el inmueble.

Zona acordonada y revisión de riesgos

Tras el hallazgo, elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana de la alcaldía acordonaron la zona para permitir las labores de inspección y descartar riesgos adicionales para vecinos de la colonia Santa Fe.

Personal especializado permanece en el sitio para verificar las condiciones de ventilación, posibles fuentes de emisión de gas y garantizar que no exista peligro en viviendas aledañas. Hasta el momento, no se ha informado sobre la evacuación de otros domicilios.

Autoridades llaman a prevenir intoxicaciones

La Alcaldía Álvaro Obregón recordó que el monóxido de carbono es una de las principales causas de intoxicación en temporada invernal, especialmente por el uso de calentadores, boilers o anafres en espacios cerrados y sin ventilación.

Las autoridades reiteraron el llamado a ventilar adecuadamente los hogares, revisar instalaciones de gas y evitar el uso de aparatos de combustión dentro de las viviendas. La investigación continuará para determinar las causas exactas del incidente y deslindar responsabilidades.

