Lluvias y frío marcan este jueves en CDMX; activan alerta por chubascos

GENERANDO AUDIO...

Desde las primeras horas del día se prevé ambiente frío. FOTO: Cuartoscuro

El Valle de México tendrá un día con cielo medio nublado a nublado, ambiente frío por la mañana y probabilidad de lluvias durante la tarde, de acuerdo con el pronóstico meteorológico. Las condiciones afectarán tanto a la Ciudad de México como al Estado de México, con temperaturas bajas al amanecer y un ligero aumento hacia la tarde.

Desde las primeras horas del día se prevé ambiente frío a fresco en la región, además de ambiente muy frío con heladas y posibles bancos de niebla en zonas altas. Estas condiciones podrían reducir la visibilidad, principalmente en áreas montañosas y carreteras del Valle de México.

Lluvias, frío y viento en el Valle de México

Durante la tarde, el ambiente será templado, pero aumentará la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, con acumulados estimados de 5 a 25 milímetros en 24 horas en la Ciudad de México y el Estado de México. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda tomar precauciones.

En la Ciudad de México, la temperatura máxima estimada será de 16 a 18 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 7 y 9 grados. Estas condiciones mantienen un contraste térmico marcado entre la mañana y la tarde.

Para Toluca, Estado de México, se prevé un ambiente aún más frío, con temperaturas mínimas de 0 a 2 grados Celsius, lo que incrementa la posibilidad de heladas en zonas altas. La temperatura máxima en la capital mexiquense será de 14 a 16 grados.

El viento será un factor adicional a considerar. En la región se esperan rachas de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la Ciudad de México predominará el viento de componente norte, mientras que en el Valle de México soplará del oeste y suroeste.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las condiciones del clima, especialmente por las lluvias con actividad eléctrica, el frío matutino y las rachas de viento, que podrían generar afectaciones menores en la movilidad y actividades al aire libre.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.