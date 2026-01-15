Mujer debe pagar multa tras insultar y discriminar a una policía de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Lady Cerda deberá pagar 20 mil pesos a policía. FOTO: Getty

Una multa económica de 20 mil 100 pesos fue impuesta a Yesica Fernanda “N”, mejor conocida como “Lady Cerda”, tras insultar y discriminar a una mujer policía durante un operativo de alcoholímetro en la Ciudad de México.

Según el periodista Carlos Jiménez, alias C4jimenez, la mujer deberá pagar la multa a la oficial agredida, ofrecer una disculpa pública en redes sociales, no acercarse a la policía ni al lugar de los hechos, así como asistir a programas de adicciones y terapia psicológica. Además, tendrá que presentarse a firmar ante autoridades cada seis meses.

El incidente se hizo viral en septiembre de 2025, cuando Fernanda “N” fue grabada insultando a una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) en un punto del Programa Conduce Sin Alcohol, luego de que el vehículo en el que viajaba no superó la prueba de alcoholemia.

En el video se le ve llamando “cerda”, “puerca” y otras expresiones despectivas a la policía, y lanzándole pedazos de un billete de 500 pesos, presuntamente como intento de soborno. Durante los hechos, la conductora del automóvil fue remitida al “Torito” por rebasar los límites permitidos de alcohol en la sangre. La acompañante, identificada como Jessica “N”, reaccionó insultando y grabando a la oficial mientras cuestionaba la detención y grababa con su teléfono.

“CERDA CUÁL es TU NÚMERO DE PLACA”

Así ofendió y discriminó hace 3 meses esta tipa, a una agente de @SSC_CDMX q la detuvo manejando ebria.

Hoy esa tipa llamada Jessica Fda Moreno fue VINCULADA a PROCESO por DISCRIMINACIÓN… y deberá DISCULPARSE en IG



Les cuento en #C4ENALERTA pic.twitter.com/ft8i87ZUhk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 14, 2026

Tras la difusión del video en redes sociales, la policía agredida presentó denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) por el delito de discriminación. La SSC brindó acompañamiento jurídico a la oficial durante todo el proceso de denuncia. El juez vinculó a proceso a “Lady Cerda” por discriminación, aunque no se le impuso prisión preventiva, siempre y cuando cumpla con todas las medidas impuestas y no abandone la Ciudad de México.

Además del pago de la multa y las medidas ordenadas, el proceso legal continuará conforme a la investigación por discriminación. El cumplimiento de las sanciones será supervisado por las autoridades competentes en los meses siguientes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.