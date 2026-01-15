Tranviarios irán a huelga en Transportes Eléctricos de CDMX; reclaman aumento salarial

GENERANDO AUDIO...

Tranviarios de la CDMX reclaman aumento salarial. Foto: Cuartoscuro

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) confirmó que los trabajadores de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) irán a huelga a partir del primer minuto del 21 de enero de 2026, ante la falta de respuesta de las autoridades a su demanda de aumento salarial del 10% y otras violaciones al contrato colectivo de trabajo.

De acuerdo con publicaciones difundidas por el sindicato en redes sociales, la comisión de huelga ya fue ratificada, luego de que —aseguran— no existiera una propuesta formal por parte del STE durante el proceso de negociación.

Reclamo salarial y falta de propuesta

La acción sindical está dirigida directamente al sistema de Transportes Eléctricos de la CDMX, donde los trabajadores acusan incumplimiento de la autoridad, ausencia de una propuesta concreta de incremento salarial y diversas irregularidades en las negociaciones del contrato colectivo.

Según reportes, Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM, afirmó que la documentación correspondiente fue presentada ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral desde hace más de 10 días, sin que hasta ahora se haya entregado un proyecto de solución.

Crisis operativa y condiciones laborales

Además del tema salarial, la dirigencia sindical denunció una crisis estructural en el sistema de transporte, reflejada en la falta de insumos básicos para los trabajadores, como uniformes completos, equipo de protección, herramientas y materiales adecuados para el desempeño de sus labores.

En materia de sueldos, la ATM señala una erosión del tabulador salarial derivada del aumento del salario mínimo en 13%, lo que —afirman— ha igualado los ingresos en los niveles iniciales y eliminado las diferencias contractuales previamente ganadas.

Señalamientos contra el STE

De acuerdo con los trabajadores, el STE ha argumentado que el proceso de negociación se encuentra detenido por cambios internos en la Dirección de Finanzas, situación que el sindicato interpreta como falta de voluntad política para resolver el conflicto.

Ante este escenario, la ATM ratificó el inicio de la huelga, aunque reiteró que mantiene disposición al diálogo, siempre y cuando exista una respuesta formal a sus demandas.

Servicios que serían afectados

En caso de concretarse la huelga a partir del 21 de enero de 2026, los servicios que podrían verse suspendidos son:

Trolebús

Cablebús

Tren Ligero

La Alianza de Tranviarios advirtió que el paro se mantendría hasta que se alcance un acuerdo que atienda sus exigencias laborales y salariales.

