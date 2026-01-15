¿La has visto? Activan Alerta en CDMX para encontrar a Tiphane Maylin de 15 años

GENERANDO AUDIO...

Las autoridades de la Ciudad de México activaron una Alerta Amber para localizar a Tiphane Maylin González Jaimes, una adolescente de 15 años, reportada como desaparecida desde el 9 de enero de 2026 en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la información oficial, la menor fue vista por última vez en la colonia Leyes de Reforma 3A Sección, por la mañana, saliendo de la escuela cerca del Metrobús Leyes de Reforma. Desde entonces, familiares y autoridades no tienen datos sobre su paradero, por lo que se solicitó el apoyo de la ciudadanía para su localización.

La ficha fue difundida por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Desaparición de Tiphane Maylin González en Iztapalapa

Según el reporte, Tiphane Maylin González Jaimes es de sexo femenino, mide aproximadamente 1.58 metros, y tiene señas particulares que pueden ayudar a identificarla: lunares en ambas mejillas y una cicatriz en la frente del lado izquierdo.

El día de su desaparición vestía blusa con cuello de tortuga color café, chamarra café con peluche en el gorro, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos. Las autoridades informaron que no se reportan observaciones adicionales.

La Fiscalía capitalina indicó que la desaparición ocurrió el 9 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tengan pistas confirmadas sobre su ubicación.

Autoridades piden apoyo ciudadano para localizarla

Las autoridades hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a dar con el paradero de la menor, se comuniquen de inmediato a los canales oficiales.

Se puede contactar a la Fiscalía CDMX o a la Comisión de Búsqueda de Personas a través del número 55 5484 0430, disponible las 24 horas. Cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la localización de Tiphane Maylin González.

La ficha de búsqueda continúa activa y las investigaciones siguen en curso.

