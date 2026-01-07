GENERANDO AUDIO...

CDMX tendrá mañana fría y tarde cálida. FOTO: Archivo

El clima en la Ciudad de México y el Valle de México se mantendrá estable este día, con ambiente frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, además de cielo parcialmente nublado, bruma y sin probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico oficial.

Durante las primeras horas del día se prevé un ambiente muy frío, principalmente en zonas altas del Valle de México, donde podrían presentarse heladas. Conforme avance el día, las condiciones mejorarán y, después del mediodía, el ambiente será más cálido, con cielo despejado en algunos momentos y sin precipitaciones.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará entre 24 y 26 grados. En el caso de Toluca, Estado de México, se espera una temperatura mínima de 2 a 4 grados y una máxima de 22 a 24 grados Celsius, lo que confirma un inicio de jornada más frío en esa zona.

El viento será de componente sur, con velocidades de 5 a 15 kilómetros por hora y rachas de hasta 30 km/h, lo que podría incrementar ligeramente la sensación de frescura durante la mañana y por la noche.

Clima en el Valle de México: frío matutino y tarde templada

El pronóstico para el Valle de México indica cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente frío a fresco por la mañana y condiciones muy frías con posibles heladas en zonas altas. Estas condiciones son típicas de la temporada y se concentran principalmente en áreas elevadas.

Por la tarde, el ambiente cambiará a templado a cálido, con cielo parcialmente nublado y sin lluvia en toda la región, lo que permitirá actividades al aire libre sin riesgo de precipitaciones.

Las autoridades recomiendan abrigarse bien durante la mañana, especialmente niños, adultos mayores y personas que viven en zonas altas, así como mantenerse hidratados durante la tarde ante el aumento de la temperatura.

Para las siguientes horas, no se prevén cambios significativos en las condiciones del tiempo, por lo que se mantendrá un día seco, con contrastes térmicos entre la mañana y la tarde en la CDMX y el Valle de México.

