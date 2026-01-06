Así se deshicieron de vehículo de mujer que presuntamente atropelló a motociclista en Iztapalapa

| 11:28 | Redacción | Agencias
asi-se-deshicieron-de-vehiculo-de-mujer-que-atropello-a-motociclista-en-iztapalapa
En Iztapalapa, CDMX, un motociclista perdió la vida. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Nuevos videos salieron a la luz sobre el caso de la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Las grabaciones fueron compartidas por el periodista Osvaldo Muller y muestran el momento en que la mujer llega a su casa y guarda su auto.

Más videos del caso del motociclista

En el primer video difundido por el periodista se observa a la mujer llegar a su domicilio, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex). La conductora estacionó su auto en la calle y luego se dirigió a su casa para abrir el zaguán.

Posteriormente, Gaby “N” subió al vehículo azul y realizó una maniobra para guardarlo. De acuerdo con las imágenes, no se le vio nerviosa ni asustada.

En otro video, grabado el domingo 4 de enero a las 5:58 horas, familiares de la mujer sacaron el auto, que aún portaba placas, del domicilio en Ciudad Lago, Nezahualcóyotl. Otra persona salió de la casa, dio indicaciones al conductor y el vehículo se alejó en la penumbra de la mañana.

El auto fue localizado ayer en calles de Ciudad Lago, sin placas y con huellas de un aparente robo, ya que tenía la cajuela abierta.

Fiscalía CDMX indaga

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos la noche del 3 de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa en donde la mujer presuntamente habría arrollado a un motociclista y lo habría arrastrado bajo su vehículo, causando su muerte.

De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que ocasionó su fallecimiento”.

  • Hasta el momento, la mujer no ha sido localizada
  • El motociclista fue identificado como Roberto

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Así puedes acceder al 100% de descuento en la Tenencia 2026 en la CDMX

Ciudad de México

Así puedes acceder al 100% de descuento en la Tenencia 2026 en la CDMX

Fiscalía investiga como homicidio culposo la muerte de motociclista en Iztapalapa

Ciudad de México

Fiscalía investiga como homicidio culposo la muerte de motociclista en Iztapalapa

Rosca de Reyes gratis en CDMX: ¿dónde y a qué hora puedes comerla este 6 de enero?

Ciudad de México

Rosca de Reyes gratis en CDMX: ¿dónde y a qué hora puedes comerla este 6 de enero?

Mercado de Sonora mantiene venta de animales bajo esquema de "pedido", denuncian en redes

Ciudad de México

Mercado de Sonora mantiene venta de animales bajo esquema de "pedido", denuncian en redes

Etiquetas: , , ,