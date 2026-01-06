GENERANDO AUDIO...

En Iztapalapa, CDMX, un motociclista perdió la vida. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Nuevos videos salieron a la luz sobre el caso de la mujer que atropelló a un motociclista en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX). Las grabaciones fueron compartidas por el periodista Osvaldo Muller y muestran el momento en que la mujer llega a su casa y guarda su auto.

Más videos del caso del motociclista

En el primer video difundido por el periodista se observa a la mujer llegar a su domicilio, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex). La conductora estacionó su auto en la calle y luego se dirigió a su casa para abrir el zaguán.

Posteriormente, Gaby “N” subió al vehículo azul y realizó una maniobra para guardarlo. De acuerdo con las imágenes, no se le vio nerviosa ni asustada.

En otro video, grabado el domingo 4 de enero a las 5:58 horas, familiares de la mujer sacaron el auto, que aún portaba placas, del domicilio en Ciudad Lago, Nezahualcóyotl. Otra persona salió de la casa, dio indicaciones al conductor y el vehículo se alejó en la penumbra de la mañana.

El auto fue localizado ayer en calles de Ciudad Lago, sin placas y con huellas de un aparente robo, ya que tenía la cajuela abierta.

Fiscalía CDMX indaga

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una investigación por el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo, derivado de los hechos ocurridos la noche del 3 de enero de 2026 en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa en donde la mujer presuntamente habría arrollado a un motociclista y lo habría arrastrado bajo su vehículo, causando su muerte.

“De acuerdo con las primeras diligencias, después de las 22:00 horas, un hombre de 52 años, quien ya fue reconocido por un familiar directo, circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue impactado por un vehículo en el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, lo que ocasionó su fallecimiento”.

Hasta el momento, la mujer no ha sido localizada

El motociclista fue identificado como Roberto

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.